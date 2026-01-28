3 điểm chung của những người may mắn nhất

"Mỗi người đều có một số mệnh riêng".

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nghe câu nói này. Khi còn nhỏ, ta chẳng mảy may biết "số mệnh" là gì, nỗi lo lớn nhất lúc ấy cùng lắm cũng chỉ là làm sao đạt điểm cao trong bài kiểm tra ngày mai. Càng trưởng thành, chúng ta càng có những trải nghiệm sâu sắc hơn. Những người ta gặp, những việc ta trải qua đều âm thầm dạy cho ta những chân lý của cuộc đời.

Bước chân vào xã hội, mỗi người sẽ càng nhận thức rõ hơn sức ảnh hưởng của "số mệnh" đối với cá nhân. Thậm chí người ta còn tin rằng xuất thân đôi khi đã quyết định đến 70% số phận của một con người và đổ lỗi cho người khác về sự tầm thường và thất bại của mình. Cha mẹ hay xã hội đều có thể trở thành mục tiêu để họ trút giận, nhưng họ lại chẳng bao giờ tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình. Hay nói đúng hơn, họ không đủ can đảm để kiểm điểm bản thân, không đủ dũng khí để thừa nhận mình chỉ là một người bình thường.

Dù có hàng tá yếu tố ngoại cảnh tác động đến số phận thì sức mạnh cá nhân là điều không thể xem thường. Số mệnh chủ yếu vẫn nằm trong tay chính mình quyết định.

(Ảnh minh hoạ)

Người "số tốt" thường hội tụ 3 đặc điểm chung sau đây, chỉ cần sở hữu một điều cũng đã là người có phúc:

1. Biết tạo ra giá trị đôi bên cùng có lợi

Những người có số mệnh tốt thường có tầm nhìn xa. Tục ngữ có câu: "Tầm nhìn quyết định độ cao". Nếu đứng ở cùng một vị trí mà bạn nhìn thấy được những điều người khác không thấy, bạn đã thắng.

Lấy chuyện kinh doanh "Hòa khí sinh tài" làm ví dụ. Miếng bánh lợi ích chỉ có bấy nhiêu, nếu bạn tham lam muốn nuốt trọn một mình, chắc chắn sẽ khiến các đối thủ bất mãn. Họ sẽ liên kết lại để ngáng chân bạn. Khi sức mạnh của tập thể đủ lớn, dù bạn có cẩn thận đến đâu cũng sẽ có lúc sơ hở. Họ ở trong tối, bạn ở ngoài sáng; chỉ cần bạn lộ ra điểm yếu, "con rắn độc" nơi góc tối sẽ lao tới cắn bạn một cú khiến bạn không chết cũng mất một lớp da.

Nếu ngay từ đầu bạn rộng lượng hơn, chia sẻ một phần miếng bánh cho họ, kết quả chắc chắn đã khác. Làm người cần có tư duy cùng thắng. Không thể chỉ mỗi mình bạn kiếm được tiền; chỉ khi người khác cũng có lợi, lợi ích bền vững và lớn lao hơn mới thực sự xuất hiện.

2. Sống biết ơn và trọng tình nghĩa

Trước đây, mạng xã hội từng chia sẻ một câu chuyện có thật về một doanh nhân dành rất nhiều thời gian để tìm lại ân nhân từng tặng mình chiếc chăn bông trong mùa đông giá rét năm xưa. Ông luôn khắc ghi ơn nghĩa đó trong lòng. Sau khi thành đạt, ông chỉ muốn báo đáp ân tình cũ.

Trời không phụ lòng người, sau mấy chục năm, họ đã gặp lại nhau. Vị doanh nhân muốn tặng một căn nhà để trả ơn, nhưng người kia từ chối và nói đó chỉ là việc nhỏ nên làm. Giữa một xã hội đôi khi lạnh lùng và đầy thực dụng, những chuyện nhỏ bé như vậy thật sự sưởi ấm lòng người. Cư dân mạng cũng hóm hỉnh bình luận: "Người có phẩm hạnh như vậy, ông ấy giàu có cũng là xứng đáng".

Đúng vậy, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn cả. Sự tử tế là báu vật quý giá và hiếm hoi nhất. Khi có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ lúc bạn khó khăn, hãy ghi nhớ lòng tốt của họ và tìm cơ hội báo đáp gấp bội. Người biết ơn báo ân, số mệnh ắt sẽ tốt.

(Ảnh minh hoạ)

3. Nỗ lực tự thân, không dựa dẫm vào người khác

Cha mẹ rồi cũng sẽ già đi và rời xa thế gian, bạn không thể dựa dẫm vào họ mãi mãi. Chút di sản cha mẹ để lại có lẽ cũng chẳng đủ để bạn an nhàn cả đời.

Tình yêu thì lại quá nhiều biến số. Một khi người đàn ông không còn yêu bạn, ngay cả việc bạn muốn thêm trân châu vào ly trà sữa họ cũng thấy là hoang phí. Tình cảm sâu đậm đến đâu cũng khó lòng chống lại gánh nặng từ một người lâu ngày không tạo ra thu nhập, chỉ biết tiêu pha. Đàn ông vốn thực tế, số tiền họ phải vất vả, nhẫn nhịn trước khách hàng mới kiếm được, tại sao phải đưa cho bạn tiêu xài khi chính họ còn thấy không đủ?

Quan sát những người có số mệnh tốt, không ai là không có bản lĩnh thực sự. Có năng lực kiếm tiền thực tế, bạn sẽ luôn được trân trọng ở bất cứ đâu. Xã hội này không thiếu người, chỉ thiếu người có năng lực xuất chúng. Khi bạn tạo ra giá trị, tiền bạc sẽ tự nhiên đổ về phía bạn.

Tại những ngã rẽ quan trọng, nỗ lực của con người có thể xoay chuyển số mệnh. Số tốt hay vận may đều do chính mình nỗ lực giành lấy. Nếu ngay khi còn trẻ bạn đã tự giới hạn bản thân, mặc định mình chỉ là kẻ tầm thường, thì làm sao số mệnh có thể tốt lên được?