Young Projects đua vote không kém ai tại WeChoice Awards 2025!

WeChoice Awards 2025 với chủ để “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” đang ở trong giai đoạn “gay cấn” nhất khi liên tục chứng kiến màn đua vote hấp dẫn, nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ độc giả.

Trong đó, hạng mục Young Projects - “không gian riêng: ghi nhận tinh thần sáng tạo của những tập thể dám nghĩ, dám làm cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi tại đây, các dự án/sản phẩm/sự kiện được tạo bởi những đội nhóm tài năng trên các lĩnh vực sáng tạo, cộng đồng, sự kiện, giải trí,... không dừng lại ở việc “hay ho”, mà đã được hiện thực hóa, có tác động thật trong cộng đồng người trẻ.

Năm nay, hạng mục Young Projects có sự xuất hiện của các đề cử: Vũ trụ Hồng Thơ; Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish; Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”; Đừng ngại nói lời yêu; OHQUAO.

Sở hữu cách tiếp cận độc đáo và mới mẻ, mỗi dự án tại hạng mục Young Projects là minh chứng sống động cho sức mạnh của tư duy đột phá và thích thử thách, làm những điều chưa ai làm. Họ cũng mang đến những lát cắt sinh động về cách người trẻ đang định nghĩa lại sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng theo cách rất riêng.

Đừng ngại nói lời yêu

Trong bối cảnh sáng tạo Việt Nam ngày càng mở rộng về hình thức và cách tiếp cận, dự án Đừng Ngại Nói Lời Yêu (DNNLY) xuất hiện, lựa chọn nghệ thuật làm cầu nối để đối thoại về con người, về tình yêu và bản sắc Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới. Đây là dự án do nhiếp ảnh gia Chiron Dương kết hợp, đồng thời được phát triển cùng Chilab - phòng thí nghiệm sáng tạo do chính anh sáng lập.

Đừng Ngại Nói Lời Yêu là dự án sáng tạo liên ngành, quy tụ các thương hiệu, nhà thiết kế và nhà sáng tạo đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam - những cá nhân và tập thể đang góp phần định hình một hình ảnh Việt Nam mới, vừa kế thừa truyền thống, vừa phản ánh tinh thần đương thời.

Thay vì triển khai theo mô hình triển lãm cố định, Đừng Ngại Nói Lời Yêu được xây dựng như một chuỗi hoạt động linh hoạt, gắn với đời sống và con người cụ thể. Dự án thực hiện các bộ ảnh chân dung kết hợp cùng những câu trích dẫn chia sẻ của nhân vật tham gia về tình yêu với nghệ thuật, nghề nghiệp, thiên nhiên hay cộng đồng.

Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish

Khi văn hóa truyền thống ngày càng được kể lại bằng nhiều phương thức mới, phù hợp hơn với đời sống đương đại, Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish xuất hiện như một nỗ lực nghiêm túc của người trẻ trong việc “dịch” di sản sang ngôn ngữ đương đại. Người khởi xướng và đặt nền móng cho dự án Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish là Lục Phạm Quỳnh Nhi (sinh năm 1997, Gia Lai).

Không tiếp cận di sản bằng lối truyền đạt hàn lâm hay nặng tính bảo tồn khô cứng, Hiếu Văn Ngư chọn cách kể chuyện gần gũi, trực quan và mang tính trải nghiệm. Từ những dự án xoay quanh nghệ thuật hát bội, hình tượng nhân vật sân khấu truyền thống, đến các workshop vẽ mặt nạ, talkshow, lớp học nhập môn cho người trẻ, nhóm từng bước tạo ra không gian để công chúng “chạm” vào văn hóa thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Hiếu Văn Ngư là cách nhóm chuyển hóa nghiên cứu văn hóa thành các sản phẩm và trải nghiệm số có hệ thống. Các chương trình không chỉ dừng ở trải nghiệm, mà còn góp phần xây dựng nhận thức và khơi gợi sự quan tâm chủ động của người trẻ với văn hoá Việt.

Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”

Nhóm bạn trẻ gồm Từ Tất Huân - lập trình viên với gần 10 năm kinh nghiệm, Nguyễn Thị Mai Anh - chuyên gia phát triển sản phẩm AI và Đặng Long - lập trình viên, nhà phát triển sản phẩm số, đã chung tay xây dựng thongtincuuho.org nhằm hỗ trợ cứu hộ người dân trong đợt bão lũ tại Thái Nguyên.

Trước đó, Tất Huân và Đặng Long phát triển vntraffic.app để trực quan hóa giao thông. Khi mưa lũ lịch sử xảy ra, chứng kiến hàng nghìn lời kêu cứu trên mạng xã hội, cả nhóm nhanh chóng chuyển đổi nền tảng, xử lý dữ liệu và tạo nên trang web cứu hộ trong chỉ vài giờ.

Mỗi người đảm nhận một mảng theo thế mạnh: Thu thập thông tin từ mạng xã hội, dùng AI xác định vị trí, mức độ nguy hiểm, nhu cầu cứu trợ, chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời xây dựng thuật toán lọc trùng lặp, nhận diện thông tin nhiễu hoặc sai lệch.

Kết quả là một nền tảng có khả năng tổng hợp, trực quan hóa các yêu cầu cứu hộ khẩn cấp, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định điểm cần hỗ trợ. Hành động của nhóm trẻ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn cho thấy, khi được dùng đúng lúc và đúng cách, công nghệ có thể trở thành “phao cứu sinh” cho rất nhiều người.

OHQUAO

OHQUAO được thành lập từ năm 2017 bởi một nhóm bạn hoạ sĩ trẻ và dần trở thành một “mái nhà chung” dành cho những người yêu thích sản phẩm sáng tạo. Nơi đây tập hợp hơn 100 nghệ sĩ và local brand Việt Nam, mang đến hệ sinh thái sản phẩm khá phong phú: văn phòng phẩm, đồ trang trí, phụ kiện, thời trang, cho đến tinh dầu, nến thơm và nhiều món đồ nhỏ mang tính nghệ thuật.

Với mỗi lần bước vào cửa hàng, người ghé thăm gần như bước vào một không gian trưng bày đầy cảm hứng, có thể thoải mái khám phá và tìm thấy những món đồ thú vị theo đúng gu của mình.

Điểm làm nên dấu ấn của OHQUAO là cách họ khai thác chất Việt Nam theo hướng hiện đại. Những hình ảnh rất đời thường như cà phê phin, bánh mì, cửa sắt, mái tôn… được tái hiện qua lăng kính đương đại, tạo thành các thiết kế vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Chính nhờ cách kể chuyện bằng thị giác đó, các sản phẩm của OHQUAO dễ tạo sự gần gũi nhưng vẫn giữ nét sáng tạo. Hiện OHQUAO có hai chi nhánh với phong cách khác nhau: Thảo Điền mang đến cảm giác chậm rãi và yên bình, còn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch lại sôi nổi và giàu màu sắc, phù hợp với những ai thích không khí năng động của trung tâm thành phố.

Vũ trụ Hồng Thơ

“Vũ trụ Hồng Thơ” là chuỗi tiểu phẩm do nhóm 4 TikToker gồm Quân Trương (trong vai Hồng Thơ), Ngọc Thiệp (cô Dung), Mai Hương (ông Hùng) và Ngọc Kem (Đỗ Lụa) cùng thực hiện, tạo thành nhóm Mèo Hoang. Trong series video, cả nhóm hóa thân thành hội bạn trung niên cùng đi du lịch, kể những câu chuyện hài hước xoay quanh tình bạn và tình yêu gần gũi hơn với giới trẻ.

Chỉ sau vài video đầu tiên trên TikTok, “vũ trụ Hồng Thơ” đã nhanh chóng gây bão, tạo nên một "hệ tư tưởng” riêng với lượng người theo dõi đông đảo. Nhờ đó, các nhân vật trong series cũng trở thành hiện tượng mạng và được vinh danh tại các giải thưởng lớn trong nước.

Tại TikTok Awards Việt Nam 2025, Quân Trương với vai Hồng Thơ được vinh danh Creator of the Year - Nhà sáng tạo của năm tại còn Ngọc Kem thắng giải TikTok Shop Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật.

