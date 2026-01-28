Không ai thắng nổi "con tướng" Song Ji A ở Địa Ngục Độc Thân

Sự trở lại của Địa Ngục Độc Thân (Single’s Inferno) - show hẹn hò đình đám nhận về nhiều chú ý. Dù chương trình vẫn quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp nhưng cùng với đó, dân tình không quên được một số gương mặt ấn tượng trong các mùa trước, cụ thể là người mẫu Song Ji A.

Mới đây, trong một đoạn clip viral trên TikTok, cư dân mạng đã thảo luận rôm rả về mỹ nhân Hàn Quốc này.

Khoảnh khắc đang viral của Song Ji A

Ở phần bình luận, nhiều người thừa nhận dù có bao nhiêu mùa Địa Ngục Độc Thân đi nữa thì cũng khó ai có thể thay thế Song Ji A. Nhận định này được đưa ra không chỉ dựa trên nhan sắc mà còn bởi thần thái, sức hút từ cô nàng. Thậm chí dù từng bị phốt "phông bạt" dùng hàng nhái, phải ở ẩn 1 thời gian nhưng Song Ji A vẫn được chú ý khi trở lại.

“Tính ra hồi trước không gặp ồn ào là bả còn nổi nữa ấy. Đợt đó đang lên mà bị cắt sóng tùm lum”, “Vẫn xinh đẹp như ngày nào”, “Tui để ý tất cả các mùa rồi, chỉ có Song Ji A là cho dù mặc đồ kín thật kín cũng thấy gợi cảm cuốn hút á. Kiểu chỉ mặc đồ hở lưng là cùng mà vẫn quyến rũ”, “Qua mấy mùa thấy bạn này cực kì chỉnh chu, tóc tai, make up đẹp nhất luôn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cùng với những thảo luận này, từ khoá Song Ji A cũng lọt tìm kiếm phổ biến, cho thấy cô nàng vẫn được netizen Việt quan tâm.

Song Ji A hiện tại

Song Ji A sinh năm 1997, hiện đang sống ở Hàn Quốc. Mỹ nhân này được cư dân mạng chú ý khi tham gia Địa Ngục Độc Thân mùa 1 (năm 2022).

Thời điểm đó, nhan sắc của cô nàng "gây bão" khi được nhiều người ví như "bản sao" Jennie (BLACKPINK). Cô cũng có kênh YouTube hơn 1 triệu người theo dõi và 3,8 triệu người theo dõi trên Instagram (vào thời điểm phát sóng show hẹn hò). Không chỉ xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền, cô nàng còn được cho là tiểu thư trong một gia đình giàu có.

Song Ji A ở Địa Ngục Độc Thân mùa 1

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Song Ji A bỗng hứng chịu làn sóng chỉ trích từ netizen khi vướng vào ồn ào mặc đồ nhái các thương hiệu nổi tiếng. Xây dựng hình tượng tiểu thư giàu có, việc Song Ji A bị "bóc" xài hàng nhái khiến hình ảnh "ngậm thìa vàng" của cô hoàn toàn tan biến.

Sau sự việc, Song Ji A phải xóa tất cả bài đăng trên Instagram lẫn video trên kênh YouTube của mình để thể hiện sự hối lỗi, mong muốn có thời gian kiểm điểm bản thân. Khoảng 1 năm sau, mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân mới comeback trở lại.

Mỹ nhân trong clip xin lỗi sau vụ "phông bạt" (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, cô nàng cũng dừng đăng nội dung lên kênh YouTube cũ, chuyển sang kênh mới và làm nội dung lại từ đầu. Tuy nhiên Ji A vẫn giữ Instagram cũ và đang có 4,6 triệu người theo dõi.

Các hoạt động chủ yếu của Song Ji A hiện tại là quảng cáo cho các nhãn hàng, dự sự kiện thời trang và sáng tạo nội dung trên MXH.

Một số hình ảnh của Song Ji A:

Vibe "công chúa" thật sự!

Cô nàng theo đuổi bale để duy trì vóc dáng

Song Ji A phù hợp với nhiều style khác nhau

Mỗi bài đăng của mỹ nhân Hàn Quốc đều nhận hàng trăm nghìn, thậm chí có ảnh đạt gần 1 triệu lượt yêu thích

(Tổng hợp)