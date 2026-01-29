Thu nhập lao dốc, chồng nằm viện nửa năm: Tôi không ngờ mình vẫn giữ được 280 triệu đồng trong năm 2025

Suốt nửa đầu năm, cuộc sống của gia đình tôi xoay quanh hai điểm cố định: nhà và bệnh viện. Chồng tôi gặp chấn thương ở chân, điều trị kéo dài, đến nay vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Những cơn đau âm ỉ khiến anh mệt mỏi, còn tôi thì luôn trong trạng thái căng thẳng.

Khi sức khỏe gặp vấn đề, điều kéo theo rất nhanh là thu nhập giảm mạnh. Và với một gia đình sống bằng lương và công việc tự do như chúng tôi, đó là cú trượt không hề nhẹ.

Thu nhập năm 2025: 525 triệu đồng - giảm gần một nửa

Cả năm 2025, tổng thu nhập của gia đình tôi đạt khoảng 525 triệu đồng, trung bình 43-44 triệu/tháng.

Nghe qua thì không quá thấp, nhưng đặt trong bối cảnh sinh hoạt ở thành phố lớn, con số này không hề dư dả. So với năm 2024, thu nhập của chúng tôi giảm khoảng 40-45%.

Đầu năm, tôi từng đặt mục tiêu 840 triệu đồng. Cuối năm nhìn lại, hụt mất hơn 300 triệu - một khoảng cách đủ khiến người ta phải ngồi xuống tính lại mọi thứ.

Lý do thì rất rõ ràng: Trong nửa đầu năm, chồng tôi gần như không thể đi làm. Có những tháng, tôi vẫn nhận lương, nhưng sau khi trừ bảo hiểm xã hội và các khoản cố định, tiền thực nhận gần như không đáng kể.

May mắn là dù thu nhập giảm sâu, chúng tôi không rơi vào khủng hoảng chi tiêu. Vẫn ăn uống bình thường, không phải vay mượn. Lý do nằm ở một quyết định được đưa ra từ vài năm trước: trả bớt nợ nhà càng sớm càng tốt.

Nếu khoản trả góp hàng tháng vẫn giữ mức khoảng 18-20 triệu đồng, thì với thu nhập hiện tại, mỗi tháng chúng tôi chắc chắn rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Khi đó, áp lực không chỉ là tiền, mà là cảm giác mất kiểm soát.

Năm 2025 dạy tôi rất rõ một điều: Tiết kiệm không phải để giàu nhanh, mà để không hoảng loạn khi thu nhập tụt dốc.

BẢNG CHI TIÊU GIA ĐÌNH NĂM 2025

1. Thu nhập - chi tiêu - tiết kiệm tổng quan

Khoản mục Số tiền (VNĐ/năm) Tổng thu nhập năm 525.000.000 Tổng chi tiêu năm 245.000.000 Tổng tiết kiệm cuối năm 280.000.000 Tỷ lệ tiết kiệm ~53%

Chi tiêu cả năm: 245 triệu đồng, thấp hơn cả năm trước

Tổng chi tiêu của gia đình tôi trong năm 2025 là khoảng 245 triệu đồng, bao gồm:

- 148 triệu đồng cho nhà ở (sau khi đã giảm do trả bớt nợ)

- 97 triệu đồng cho toàn bộ sinh hoạt: ăn uống, điện nước, đi lại, y tế, chi phí phát sinh

So với năm 2024, mức chi này thậm chí còn thấp hơn.

Điều khiến tôi bất ngờ là năm nay phát sinh một khoản y tế không nhỏ do chấn thương của chồng. Tuy nhiên, nhờ bảo hiểm y tế và số dư tích lũy sẵn, chi phí điều trị không làm đảo lộn ngân sách sinh hoạt.

Tai nạn lần này khiến tôi thấm thía một điều rất thực tế: Những khoản tiền nhỏ trong thẻ bảo hiểm y tế không hề “nhỏ” khi biến cố xảy ra. Đó là quỹ dự phòng âm thầm nhưng cực kỳ đáng giá.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không tiêu hết ngân sách đã dự trù. Có thể chúng tôi không giỏi kiếm tiền, nhưng lại khá giỏi trong việc không tiêu linh tinh.

Cả năm gần như không mua sắm ngoài nhu cầu thiết yếu. Nhưng điều lạ là tôi không hề cảm thấy thiếu thốn. Nhu cầu vật chất ngày càng thấp, đổi lại là cảm giác an toàn và nhiều thời gian cho bản thân hơn.

2. Chi tiết chi tiêu trong năm

Khoản chi Trung bình/tháng Cả năm Trả nợ nhà (đã giảm do trả trước) 12.300.000 148.000.000 Ăn uống – tiền chợ 4.500.000 54.000.000 Điện – nước – internet 1.200.000 14.400.000 Đi lại – xăng xe 800.000 9.600.000 Y tế – thuốc men 1.100.000 13.200.000 Chi phí phát sinh khác 800.000 9.800.000 TỔNG CHI TIÊU 245.000.000

Tiết kiệm được 280 triệu đồng - tỷ lệ tiết kiệm hơn 50%

Khép lại năm 2025, số tiền gia đình tôi để dành được là 280 triệu đồng, tương đương hơn 53% thu nhập.

So với năm 2024, kết quả này không quá nổi bật. Nhiều mục tiêu đặt ra từ đầu năm cũng không đạt được. Nhưng trong bối cảnh thu nhập giảm mạnh như vậy, tôi thực sự hài lòng.

Gia đình tôi không có nguồn thu phụ lớn, không đầu tư mạo hiểm, không quan hệ rộng. Chúng tôi chỉ là những người rất bình thường. Khi khả năng kiếm tiền có hạn mà vẫn muốn tích lũy, thì con đường duy nhất là chi tiêu ít hơn.

Và tôi không thấy điều đó có gì đáng xấu hổ.

Cấu trúc tiền tiết kiệm trong năm

Khoản tiết kiệm Số tiền Tiết kiệm từ thu nhập 180.000.000 Lãi tiền gửi / đầu tư an toàn 70.000.000 Giá trị tiết kiệm từ ưu đãi – voucher 30.000.000 TỔNG TIẾT KIỆM 280.000.000

Trả trước 455 triệu đồng tiền nhà trong năm 2025

Từ năm 2023, gia đình tôi đặt mục tiêu mỗi năm đều trả trước một phần khoản vay mua nhà, tùy theo khả năng.

Riêng năm 2025, chúng tôi đã trả trước khoảng 455 triệu đồng. Tính đến nay, tổng số tiền gốc đã trả trước là gần 2,3 tỷ đồng, cộng với các khoản trả góp hàng tháng, tổng tiền gốc đã thanh toán là hơn 3 tỷ đồng. Hiện vẫn còn khoảng 1,4 tỷ đồng tiền vay.

Áp lực giảm đi rất nhiều, dù hành trình vẫn chưa kết thúc. Tôi hy vọng năm 2026 có thể kết thúc hoàn toàn khoản vay thương mại này.

Khoản trả trước nợ nhà (không tính vào chi tiêu sinh hoạt)

Nội dung Số tiền Trả trước nợ nhà trong năm 2025 455.000.000 Tổng gốc đã trả đến nay ~3.000.000.000 Dư nợ còn lại ~1.400.000.000

Tiền sinh ra tiền: Hơn 70 triệu đồng trong năm

Một điểm sáng khác trong năm 2025 là thu nhập từ tiền tiết kiệm đạt hơn 70 triệu đồng.

Một số khoản gửi kỳ hạn lãi suất 5–6% đáo hạn, cùng với việc chốt lời vài khoản đầu tư an toàn, đã mang về nguồn thu không cần bỏ thêm công sức.

Lúc này tôi mới thực sự hiểu: Tiền tiết kiệm không chỉ nằm yên trong tài khoản, mà còn có thể trở thành nguồn thu giúp mình thở dễ hơn.

Tiết kiệm nhờ khuyến mãi: “Nghề tay trái” âm thầm

Từ giữa năm 2025, tôi bắt đầu ghi chép lại toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ voucher, thẻ mua sắm, ưu đãi ngân hàng, nạp điện thoại.

Tính cả tiền mặt quy đổi, quà tặng, nhu yếu phẩm, giá trị tiết kiệm rơi vào khoảng 60–80 triệu đồng/năm - gần như một công việc làm thêm, nhưng không áp lực.

Khép lại một năm không dễ dàng

Năm 2025 không giúp tôi giàu lên. Nhưng nó giúp tôi bình tĩnh hơn với tiền, hiểu rõ mình cần gì và không cần gì.

280 triệu đồng tiết kiệm không phải thành tích để khoe, nhưng là một lời khẳng định: Dù khó đến đâu, chúng tôi vẫn không buông tay khỏi kỷ luật tài chính.

Bước sang năm 2026, tôi không mong điều gì quá lớn. Chỉ mong sức khỏe ổn định hơn, thu nhập hồi phục dần và tiếp tục sống tỉnh táo với tiền.