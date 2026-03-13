Lao động nghề ‘sang chảnh’ bất an, từ khoe ‘lương nghìn USD’ đến cảnh mất niềm tin nhất toàn ngành

Từng được xem là nhóm đối tượng có vị thế "bất khả xâm phạm" với những đặc quyền xa hoa và mức lương thưởng trên trời, thế nhưng giờ đây, các kỹ sư và nhân viên công nghệ lại chính là những người đang cảm thấy bất an nhất về tương lai của chính mình.

Theo báo cáo "Chỉ số Niềm tin Nhân viên" mới nhất từ Glassdoor, niềm tin của người lao động tại Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 2 vừa qua. Trong đó, công nghệ là lĩnh vực ghi nhận sự bi quan rõ rệt nhất so với tất cả các ngành nghề khác trong nền kinh tế.

Cụ thể, tỷ lệ nhân viên có cái nhìn tích cực về triển vọng công ty trong 6 tháng tới đã giảm xuống còn 44,3% trong tháng 2, sụt giảm đáng kể so với con số 45,9% của tháng trước đó. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước trong số các ngành nghề.

Báo cáo này mô tả thực trạng hiện tại là "những tuần mùa đông kéo dài đối với người lao động", khi niềm tin liên tục nguội lạnh bất chấp việc thị trường việc làm rộng lớn hơn đang xuất hiện những dấu hiệu cải thiện rải rác.

Đứng giữa tâm bão, ngành công nghệ đang chịu tổn thương sâu sắc nhất khi chỉ số niềm tin ghi nhận mức sụt giảm theo năm lớn nhất, lên tới 7,1 điểm phần trăm. Nếu như vào tháng 2 năm ngoái, có đến 55% nhân sự ngành IT cảm thấy lạc quan, thì con số này hiện chỉ còn vỏn vẹn 47,8%.

Sự sụt giảm này không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Glassdoor chỉ ra rằng dù các khoản đầu tư vào Trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu đang tăng trưởng phi mã, nhân sự công nghệ vẫn tỏ ra vô cùng dè dặt về triển vọng nghề nghiệp sau nhiều năm bị cắt giảm chi phí và sa thải hàng loạt. Những đợt thanh lọc nhân sự quy mô lớn tại các gã khổng lồ như Block hay Amazon gần đây như những gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm lý vốn đã yếu ớt của thị trường.

Nhìn lại quá khứ, sự sụt giảm tâm lý này đến vào thời điểm ngành công nghệ vẫn đang phải nỗ lực điều chỉnh sau giai đoạn "tuyển dụng quá mức" trong thời kỳ bùng nổ đại dịch từ năm 2020 đến năm 2022.

Khi cơn sốt qua đi, thực tế phũ phàng về hiệu quả kinh doanh đã buộc các doanh nghiệp phải thắt lưng buộc bụng, khiến chiếc ghế của các kỹ sư vốn được cho là ổn định nay trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Bên cạnh áp lực sa thải, bóng ma AI cũng đang đặt ra những câu hỏi hóc búa về an ninh việc làm. Những bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu tự động hóa các phần việc như viết mã (coding), trực tiếp đe dọa đến triển vọng nghề nghiệp của một bộ phận không nhỏ kỹ sư phần mềm.

Trớ trêu thay, ngay chính tại lĩnh vực đang dẫn dắt cuộc cách mạng AI, những người trực tiếp tạo ra nó lại đang phải gồng mình chuẩn bị cho một "thời kỳ băng hà" kéo dài.

*Nguồn: BI, Fortune