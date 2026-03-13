Robot bị cảnh sát “áp giải” giữa phố sau khi khiến cụ bà hoảng sợ

Một sự cố hi hữu liên quan đến robot hình người vừa xảy ra tại Ma Cao đã thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng mạng, khi một robot bị cảnh sát “áp giải” khỏi hiện trường sau khi được cho là khiến một cụ bà hoảng sợ trên đường phố.

Theo các báo cáo từ Macau Post và South China Morning Post, sự việc xảy ra vào tối thứ Năm tuần trước gần một khu chung cư tại khu vực Patane. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 70 tuổi. Vào khoảng 21 giờ tối, bà đang vừa đi bộ vừa nhìn điện thoại trên đường thì bất ngờ phát hiện một robot hình người đang đứng ngay phía sau.

Robot được xác định là mẫu Unitree G1, một loại robot hình người tương đối nhỏ gọn đang ngày càng phổ biến trong các hoạt động trình diễn công nghệ và quảng bá tại Trung Quốc.

Phản ứng của người phụ nữ được cho là khá dữ dội. Một đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà lớn tiếng mắng robot ngay trên vỉa hè trong khi một số người qua đường đứng lại theo dõi.

Theo nội dung được truyền thông địa phương trích dẫn, bà đã hét lên rằng robot khiến tim bà “đập loạn lên”, đồng thời chất vấn người điều khiển vì sao lại đem thiết bị này ra đường.

Trong đoạn video, robot có một hành động khá đặc biệt khi giơ cả hai tay lên. Không rõ đây là phản ứng được lập trình nhằm thể hiện cử chỉ “xin lỗi” hay chỉ là một thao tác kỹ thuật. Tuy nhiên, hành động này dường như không giúp làm dịu tình hình.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương. Khi lực lượng chức năng có mặt, đoạn video tiếp tục ghi lại cảnh hai cảnh sát đưa robot rời khỏi hiện trường. Một trong hai người thậm chí còn đặt tay lên vai robot khi dẫn nó đi, tạo nên một hình ảnh kỳ lạ khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh áp giải nghi phạm.

Theo thông tin từ cảnh sát Ma Cao, robot này thuộc sở hữu của một trung tâm giáo dục trong khu vực và đang được sử dụng cho các hoạt động quảng bá. Sau khi kiểm tra tình hình, cảnh sát đã trả lại robot cho người điều khiển, một người đàn ông 50 tuổi, đồng thời nhắc nhở ông cần thận trọng hơn khi sử dụng thiết bị công nghệ tại nơi công cộng.

Towin Mak, đại diện trung tâm giáo dục sở hữu robot, giải thích với đài truyền hình TDM rằng sự việc xảy ra trong lúc robot đang rời khỏi khu vực sau khi kết thúc hoạt động quảng bá.

Theo lời ông, người phụ nữ khi đó dừng lại giữa lối đi để kiểm tra điện thoại. Robot đang di chuyển phía sau nhưng không thể đi vòng qua nên chỉ đứng chờ.

Chính lúc này, khi bà quay lại, ánh đèn trên robot vẫn đang bật trong bóng tối của buổi tối muộn. Việc bất ngờ nhìn thấy một robot hình người đứng ngay phía sau có thể đã khiến bà giật mình.

Dù vậy, sự việc dường như gây ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của người phụ nữ. Sau khi cảnh sát đến nơi, bà cho biết cảm thấy không khỏe và đề nghị được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Các nhân viên y tế sau đó đã khám và điều trị cho bà trước khi cho xuất viện. Theo thông tin từ cảnh sát, không có tiếp xúc vật lý nào xảy ra giữa robot và người phụ nữ, và cũng không ghi nhận thương tích.

Người phụ nữ sau đó cho biết bà không có ý định nộp đơn khiếu nại về vụ việc.

Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội nói tiếng Trung, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều người tỏ ra thích thú với cảnh tượng hai cảnh sát “dẫn giải” robot nhỏ bé như một nghi phạm thực sự.

Một số người dùng mạng thậm chí còn đùa rằng robot đã bị “bắt giữ”.

Bên cạnh những phản ứng hài hước, sự việc cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận nghiêm túc hơn về việc robot ngày càng xuất hiện nhiều trong không gian công cộng.

Mẫu robot Unitree G1, giống như robot trong sự cố lần này, hiện đang được sử dụng khá phổ biến tại Trung Quốc trong các video trình diễn, quảng bá công nghệ và nội dung mạng xã hội. Sự phổ biến này khiến câu hỏi về an toàn và cách quản lý robot trong môi trường đông người trở nên đáng chú ý hơn.

Dù chỉ là một sự cố nhỏ và không gây thương tích, câu chuyện về robot “bị cảnh sát áp giải” tại Ma Cao vẫn cho thấy một thực tế mới: khi robot ngày càng xuất hiện nhiều trong đời sống thường ngày, những tình huống bất ngờ giữa con người và máy móc cũng có thể xảy ra theo những cách khó lường.