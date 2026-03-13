Lần đầu tiên trong vòng 76 năm: Honda báo lỗ 15,7 tỷ USD vì làm xe điện, Chủ tịch tự nguyện giảm lương để bù lỗ

Tờ Financial Times đưa tin, hãng Honda vừa đưa ra cảnh báo có thể chịu khoản lỗ lên tới 2,5 nghìn tỷ yen (15,7 tỷ USD) trong vòng hai năm do phải đại tu chiến lược điện hóa. Như vậy, Honda vừa trở thành nạn nhân mới nhất của ngành ô tô trước triển vọng u ám của thị trường xe điện tại Mỹ và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc.

Cụ thể, hãng xe Nhật Bản cho biết hôm thứ năm rằng họ dự kiến lỗ ròng từ 360 tỷ đến 630 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc vào tháng này, đảo chiều hoàn toàn so với dự báo trước đó là lãi 360 tỷ yen, sau khi quyết định hủy bỏ ba mẫu xe điện dự kiến sản xuất tại Bắc Mỹ.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự báo, đây sẽ là lần đầu tiên Honda ghi nhận lỗ ròng cả năm kể từ khi trở thành công ty đại chúng vào những năm 1950.

“Honda đang rơi vào tình trạng lợi nhuận cực kỳ khó khăn trong mảng ô tô do nhiều yếu tố, bao gồm việc không thể phản ứng linh hoạt trước những thay đổi của môi trường kinh doanh”, hãng cho biết trong thông cáo.

Honda là hãng xe toàn cầu mới nhất chịu ảnh hưởng từ sự chững lại của thị trường xe điện tại Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi các quy định môi trường và trợ cấp hỗ trợ xe điện đã bị cắt giảm.

Ngoài ra, hãng cũng đang phải đối mặt với các mức thuế nhập khẩu của Mỹ.

Trước đó, Honda được xem là hãng xe Nhật tham vọng nhất trong chiến lược xe điện, đặt mục tiêu 100% doanh số xe chạy pin và pin nhiên liệu vào năm 2040.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính tháng trước, Honda đã cảnh báo về các khoản chi phí liên quan đến mảng xe điện. Thông báo mới nhất cho thấy rõ cái giá của việc đánh giá sai diễn biến thị trường Mỹ.

Chủ tịch Honda Toshihiro Mibe cho biết nhu cầu xe điện tại Mỹ hiện “chỉ bằng chưa tới một nửa so với dự báo ban đầu”.

Ba mẫu xe bị hủy ra mắt gồm Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon và Acura RSX. Thay vào đó, hãng dự định tăng cường tung ra các mẫu xe hybrid cho thị trường Mỹ.

Honda cũng cho biết đã phải ghi nhận các khoản suy giảm giá trị tài sản tại thị trường Trung Quốc, nơi hãng đang tụt lại phía sau các đối thủ nội địa về tốc độ phát triển sản phẩm, công nghệ phần mềm và chu kỳ đổi mới.

“Honda không thể cung cấp những sản phẩm có giá trị vượt trội so với các nhà sản xuất xe điện mới nổi, khiến khả năng cạnh tranh suy giảm”, công ty cho biết.

Các khoản ghi giảm này góp phần vào khoản thiệt hại hơn 65 tỷ USD của ngành ô tô toàn cầu, khi nhiều hãng xe buộc phải điều chỉnh chiến lược xe điện.

Trước đó, Stellantis và Ford lần lượt ghi nhận khoản chi phí 26 tỷ USD và 19,5 tỷ USD sau khi hủy các kế hoạch ra mắt mẫu xe điện mới.

Ông Mibe cho biết ông sẽ tự nguyện trả lại 30% lương trong ba tháng do các khoản lỗ lớn liên quan đến việc đảo chiều chiến lược. Các lãnh đạo mảng ô tô của Honda cũng sẽ giảm 20% thu nhập.

Honda hiện vẫn chưa quyết định số phận của mẫu xe điện đang phát triển chung với Sony dành cho thị trường Mỹ, nhưng ông Mibe cho biết vấn đề này đang được thảo luận.

Theo: Financial Times