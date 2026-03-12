Triết lý “Think Different” của Apple, 50 năm định hình ngành công nghệ

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm kể từ khi Apple được thành lập vào ngày 1/4/1976. Nhân dịp này, công ty cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm hành trình nửa thế kỷ theo đuổi triết lý “Think Different”, tư tưởng đã định hình cách Apple phát triển sản phẩm, thiết kế công nghệ và xây dựng văn hóa sáng tạo trong ngành.

Theo Apple, niềm tin cốt lõi của công ty ngay từ những ngày đầu là sự tiến bộ thường đến từ những người sẵn sàng thách thức các chuẩn mực cũ. Tinh thần đó không chỉ là một khẩu hiệu thương hiệu mà còn trở thành định hướng cho cách Apple tiếp cận công nghệ: đặt trải nghiệm con người làm trung tâm, thay vì chỉ chạy theo năng lực kỹ thuật.

50 năm đổi mới của “Táo khuyết”: Từ Apple II đến kỷ nguyên AI

Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, Apple nhiều lần tạo ra những bước ngoặt trong ngành công nghệ tiêu dùng. Những sản phẩm như Apple II hay Macintosh đã góp phần đưa máy tính cá nhân đến gần hơn với người dùng đại chúng.

Apple kỷ niệm 50 năm theo đuổi triết lý "Think Different"

Sau đó, các thiết bị như iPod, iPhone, iPad và Apple Watch tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của hãng sang nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống số.

Điểm thú vị là Apple hiếm khi là công ty đầu tiên bước vào một danh mục sản phẩm mới. Tuy nhiên, hãng thường là công ty khiến thị trường phải thay đổi cách nhìn về danh mục đó. iPod không phải máy nghe nhạc số đầu tiên, và iPhone cũng không phải smartphone đầu tiên, nhưng cách Apple kết hợp phần cứng, phần mềm và thiết kế đã tạo ra những chuẩn mực trải nghiệm mới cho người dùng.

Chiến lược này tiếp tục được duy trì trong hệ sinh thái dịch vụ gồm App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud và Apple TV+,... những nền tảng giúp các thiết bị Apple hoạt động như một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ.

Trong bối cảnh ngành công nghệ đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, Apple cũng bắt đầu mở rộng các sáng kiến AI của mình, đồng thời tiếp tục phát triển chip Apple Silicon và các thiết bị điện toán không gian như Apple Vision Pro.

Dù thường bước vào các xu hướng công nghệ muộn hơn, Apple lại đặt cược vào khả năng hoàn thiện trải nghiệm và tích hợp sâu vào hệ sinh thái, chiến lược đã nhiều lần giúp hãng tạo ra những bước ngoặt lớn trong quá khứ.

“Think Different” vẫn là DNA của Apple

Trong bức thư đăng trên website của công ty, CEO Tim Cook cho biết triết lý “Think Different” vẫn là cốt lõi định hình mọi hoạt động của Apple sau 50 năm.

“Việc theo đuổi triết lý ‘Think Different’ luôn là trung tâm của Apple. Điều đó thúc đẩy chúng tôi tạo ra những sản phẩm giúp mọi người thể hiện bản thân, kết nối với nhau và tạo nên những điều tuyệt vời,” Tim Cook chia sẻ.

Theo Apple, cột mốc 50 năm cũng là dịp để tôn vinh cộng đồng người dùng, nhà phát triển và đối tác đã góp phần xây dựng hệ sinh thái của công ty trong suốt nhiều thập kỷ. Cùng với đó, Apple cũng ra mắt tài khoản Instagram @helloapple, nơi người hâm mộ và cộng đồng có thể theo dõi các cập nhật mới nhất xoay quanh cột mốc đặc biệt này. Tài khoản sẽ chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời tôn vinh cộng đồng nhà sáng tạo, từ nhà phát triển, nghệ sĩ đến người dùng, những người đã góp phần định hình hệ sinh thái Apple.

Tài khoản Instagram @helloapple hiện đã có hơn 4,7 nghìn người theo dõi

Triết lý “Think Different” vốn gắn liền với thời kỳ của Steve Jobs và chiến dịch quảng cáo nổi tiếng năm 1997, thời điểm Apple đang đứng trước nhiều khó khăn. Thông điệp khi đó tôn vinh những cá nhân dám nghĩ khác và dám thay đổi thế giới. Ba thập kỷ sau, khẩu hiệu này vẫn tiếp tục được Apple nhắc lại như một phần bản sắc của mình.

Trong những tuần tới, Apple cho biết sẽ cùng cộng đồng toàn cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, nhằm ghi nhận tinh thần sáng tạo, sự đổi mới và những tác động mà người dùng trên khắp thế giới đã tạo ra thông qua công nghệ của Apple.

Ở góc nhìn rộng hơn, việc Apple kỷ niệm 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử của một công ty công nghệ, mà còn phản ánh cách một thương hiệu có thể duy trì triết lý sáng tạo xuyên suốt nhiều thế hệ sản phẩm. Trong một ngành thay đổi nhanh chóng như công nghệ, khả năng giữ được bản sắc trong khi vẫn liên tục đổi mới có thể chính là lợi thế lớn nhất của Apple.

Tập đoàn cho biết trong những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư vào chip silicon, phần mềm, dịch vụ và các sáng kiến liên quan đến môi trường, giáo dục cũng như khả năng trợ năng, với mục tiêu tạo ra những tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng toàn cầu. Sau 50 năm, câu hỏi lớn không chỉ là Apple đã thay đổi thế giới công nghệ ra sao mà còn là cách công ty sẽ tiếp tục “nghĩ khác” trong giai đoạn tiếp theo của ngành.