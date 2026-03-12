Hãng robot nấu ăn thông minh gia nhập thị trường Việt

Thị trường thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam vừa ghi nhận thêm một sản phẩm mới khi Thermomix chính thức giới thiệu mẫu robot nấu ăn Thermomix TM7. Đây là phiên bản mới nhất do tập đoàn Vorwerk phát triển, được định vị trong phân khúc cao cấp.

Theo nhà sản xuất, Thermomix TM7 được thiết kế như một thiết bị bếp đa năng, có khả năng thay thế hơn 20 dụng cụ nhà bếp khác nhau trong cùng một sản phẩm. Thiết bị tích hợp nhiều chức năng chế biến như hấp, áp chảo, nấu chậm, lên men hay nấu mở nắp, giúp người dùng thực hiện nhiều phương pháp nấu ăn trên cùng một nền tảng.

Mẫu robot nấu ăn Thermomix TM7

Bà Trang Đỗ, đại diện Vorwerk tại Việt Nam, cho biết: “Việt Nam có nền ẩm thực đa dạng với nhiều món ăn đặc trưng ở từng vùng miền”. Theo bà, sự xuất hiện của Thermomix TM7 được kỳ vọng có thể hỗ trợ người dùng trong việc chế biến các món ăn quen thuộc của Việt Nam như bún bò, phở hay bánh đúc một cách thuận tiện hơn trong quá trình nấu nướng tại gia.

Sản phẩm được trang bị màn hình cảm ứng đa điểm kích thước 10 inch ở mặt trước, cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào nền tảng công thức nấu ăn Cookidoo. Nền tảng này hiện cung cấp hơn 100.000 công thức do đội ngũ chuyên gia phát triển và thử nghiệm, được tối ưu cho hệ sinh thái Thermomix.

Cookidoo vận hành theo mô hình thuê bao. Người dùng cần đăng ký gói dịch vụ hằng năm để truy cập đầy đủ kho công thức, trong khi tài khoản không đăng ký sẽ bị giới hạn số lượng nội dung có thể sử dụng.

Bà Trang Đỗ, đại diện Vorwerk tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Thermomix TM7 được phân phối với giá khoảng 52,38 triệu đồng. Mức giá này đưa sản phẩm vào nhóm robot nấu ăn thông minh cao cấp trên thị trường.

Phân khúc robot nấu ăn thông minh tại Việt Nam hiện còn khá mới, với số lượng sản phẩm chính hãng chưa nhiều. Trên thị trường quốc tế, Thermomix TM7 thường được đặt cạnh các thiết bị cùng loại như Bosch Cookit, Magimix Cook Expert hay Moulinex i-Companion Touch XL, dù các mẫu này vẫn chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.