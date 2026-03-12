Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Ngày 8/3, ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Tính năng này gồm hai mục chính: Khu vực bỏ phiếu của cử tri và danh sách người ứng cử.

Để sử dụng, công dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 và cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất 2.2.6. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), việc bổ sung chức năng nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu thông tin bầu cử và cập nhật khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Hướng dẫn cử tri chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID

Tại mục “khu vực bỏ phiếu cử tri”, ứng dụng hiển thị địa điểm bỏ phiếu và phạm vi bầu cử của từng công dân theo tài khoản định danh cá nhân. Tại đây, cử tri cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu từ địa chỉ thường trú sang nơi tạm trú hoặc địa điểm khác.

Hướng dẫn cử tri chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID. (Ảnh: Công an)

Trường hợp thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú, cử tri cần gửi yêu cầu trước thời điểm bầu cử ít nhất 24 giờ, tức trước 7h ngày 14/3. Nếu cử tri không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên trong danh sách hoặc nơi cư trú, có thể đăng ký bỏ phiếu ở địa điểm khác để được cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu điện tử trên VNeID.

Tra cứu thông tin ứng cử viên trên VNeID

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dân tra cứu thông tin về các ứng cử viên. Cử tri có thể xem chi tiết hồ sơ, quá trình công tác, cũng như thông tin về khen thưởng hoặc kỷ luật của từng người ứng cử, từ đó chủ động tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu.

Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VNeID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu... (Ảnh: TTXVN)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Theo danh sách chính thức sau hiệp thương, cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội từ 864 người ứng cử.