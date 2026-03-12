Xử lý nghiêm việc thanh toán tiền mặt để trốn thuế

Yêu cầu này được Cục Thuế đặt ra với các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, cảnh báo kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Song song đó, các cơ quan thuế cần tăng cường phân tích, đánh giá và cảnh báo rủi ro, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị công khai, nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Theo yêu cầu của Cục Thuế, các địa phương cần xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống trong việc phổ biến và giáo dục pháp luật về thuế. Qua đó, hạn chế các hành vi lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Song song đó, các cơ quan thuế cần bố trí công chức thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo rủi ro. Việc này nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của người nộp thuế.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan thuế cần phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong những trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan công an để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố để chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tại địa phương cùng các sở, ngành liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Cuối cùng, ngành thuế cần tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan về hoạt động kinh doanh thực tế của các tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân. Việc trao đổi thông tin sẽ giúp kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Công điện số 01/CĐ-BTC yêu cầu tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026, đồng thời yêu cầu ngành thuế địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý.