Nga công khai "bắt tay" với Trung Quốc, tìm ra cách thu vàng mà không cần tốn công đào bới

Theo ước tính của các nhà khoa học, đến năm 2030, trữ lượng rác thải điện tử trên thế giới sẽ tăng lên 82 triệu tấn. Việc chiết xuất các kim loại quý là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc xử lý chúng.

Từ thực tế đó, các nhà khoa học Nga và Trung Quốc đã phát triển các khung hữu cơ hai chiều với "lỗ nano" tích hợp để chiết xuất vàng từ rác thải điện tử. Thông tin này được Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga công bố.

Câu 1: Các nhà khoa học thuộc trường đại học nào của Nga đã hợp tác với Trung Quốc phát triển nanolovushki để thu hồi vàng?

A. Đại học Moskva

B. Đại học Saint Petersburg

C. Đại học Bách khoa Tomsk (TPU)

D. Đại học Kazan

Giải thích: Các nhà khoa học tại Trường Kỹ thuật Tiên tiến Dầu khí Cao cấp (PINSH VSHN) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (TPU) hợp tác với các trường Trung Quốc đã phát triển khung hữu cơ 2D với nanolovushki để chiết xuất vàng từ rác điện tử.

Đáp án đúng là: C. Đại học Bách khoa Tomsk (TPU)

Câu 2: Hiệu suất chiết xuất vàng tối đa từ chất thải điện tử bằng nanolovushki là bao nhiêu?

A. 95%

B. 85%

C. 75%

D. 99,2%

Giải thích: Phương pháp sử dụng nanolovushki trong khung hữu cơ 2D đạt hiệu suất chiết xuất lên đến 99,2% vàng từ chất thải điện tử.

Đáp án đúng là: D. 99,2%

Câu 3: Nanolovushki hoạt động theo cơ chế nào?

A. Chỉ hấp thụ vàng mà không cần ánh sáng

B. Sử dụng nhiệt độ cao để khôi phục vàng

C. Chỉ dùng hóa chất mạnh

D. Bắt ion vàng rồi chiếu sáng khả kiến để khôi phục thành kim loại

Giải thích: Nanolovushki bắt ion vàng (Au³⁺), sau đó chiếu sáng khả kiến để khôi phục thành vàng kim loại.

Đáp án đúng là: D. Bắt ion vàng rồi chiếu sáng khả kiến để khôi phục thành kim loại

Câu 4: Ưu điểm nổi bật của phương pháp mới là gì?

A. Chi phí rất cao

B. Hiệu quả cao ngay cả khi có nhiều tạp chất khác

C. Chỉ áp dụng được ở Nga

D. Gây hại cho môi trường

Giải thích: Phương pháp rất hiệu quả ngay cả khi có tạp chất (đồng, niken) và thân thiện với môi trường hơn các cách truyền thống.

Đáp án đúng là: B. Hiệu quả cao ngay cả khi có nhiều tạp chất khác

Câu 5: Nguồn nguyên liệu chính để thu hồi vàng bằng công nghệ nanolovushki là gì?

A. Quặng vàng tự nhiên

B. Chất thải điện tử

C. Nước biển

D. Đất đá thông thường

Giải thích: Công nghệ tập trung thu hồi vàng từ chất thải điện tử (rác điện tử), giúp giải quyết vấn đề môi trường khi lượng rác điện tử toàn cầu dự kiến đạt 82 triệu tấn vào năm 2030.

Đáp án đúng là: B. Chất thải điện tử