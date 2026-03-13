Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

Ngày 11/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng tin nhắn mạo danh Cảnh sát giao thông gửi tin nhắn SMS vào số điện thoại của người dân để thông báo về việc cá nhân đó có hồ sơ vi phạm giao thông (phạt nguội).

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Ảnh: CA Cà Mau

Đồng thời, yêu cầu người dân truy cập vào một đường link đính kèm. Dù là phương thức lừa đảo không mới nhưng đối tượng đã thay đổi thủ đoạn, có sự đầu tư, chuẩn bị tinh vi khiến cho người dân ko nhận ra và mắc “bẫy”. Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Bẫy tâm lý “nhập biển số báo có lỗi vi phạm”: Để khiến nạn nhân hoang mang, Trang web giả mạo này được lập trình khi nạn nhân nhập biển số xe vào thì kết quả trả về có lỗi vi phạm giao thông và yêu cầu đóng phạt.

Mục đích cuối cùng là đánh cắp tiền: Khi nạn nhân lo lắng và bấm vào nút “thanh toán”, một hộp thoại sẽ lập tức hiện lên yêu cầu cung cấp số thẻ ngân hàng và mã bảo mật “OTP”. Nếu nạn nhân cung cấp những thông tin này, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cách phân biệt đường link thật - giả

Người dân cần nhận diện kỹ tên miền của đường link truy cập, vì các đối tượng lừa đảo thường làm giả tên miền bằng cách chèn thêm các ký tự đặc biệt hoặc dấu chấm.

Đường link giả mạo có giao diện bắt chước Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhưng tên miền bị sai lệch. Ví dụ: dư chữ “g” ở cuối hoặc chèn cụm từ lạ như “top/” hay thêm các ký tự đặc biệt, dấu chấm...

Nội dung tin nhắn lừa đảo. Ảnh: CA Cà Mau

Để tránh sập bẫy kẻ gian, người dân tuyệt đối không nhấp vào những đường link lạ được gửi đến qua tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook… Tốt nhất nên xóa các tin nhắn lừa đảo này, tránh để trong máy để không ấn nhầm. Không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hay mã bảo mật “OTP” vào các trang web không rõ nguồn gốc.

Công an Cà Mau khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu cần thiết hãy liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp, tránh để kẻ gian lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.