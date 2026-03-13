Google vừa biến Maps thành bản đồ "hiểu chuyện" với Gemini, hỏi gì đáp nấy, thêm điều hướng 3D

“Ask Maps”: hỏi bản đồ như trò chuyện để tìm địa điểm

Google cho biết họ đang thay đổi cách hoạt động của Google Maps bằng cách kết hợp dữ liệu bản đồ thời gian thực với mô hình AI Gemini. Tính năng mới mang tên Ask Maps cho phép người dùng đặt câu hỏi trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải tìm kiếm thủ công.

Ví dụ, người dùng có thể hỏi những câu mang tính tình huống như: điện thoại sắp hết pin thì nên sạc ở đâu mà không phải xếp hàng mua cà phê, hay tối nay có sân tennis công cộng nào có đèn để chơi. Trước đây, để tìm các thông tin như vậy thường phải đọc nhiều đánh giá và lọc kết quả thủ công. Với Ask Maps, hệ thống sẽ trả lời dạng hội thoại và hiển thị ngay các địa điểm phù hợp trên bản đồ.

Theo Google, hệ thống này khai thác dữ liệu từ hơn 300 triệu địa điểm trong Maps cùng với nội dung đóng góp từ hơn 500 triệu người dùng trên toàn cầu. AI sẽ phân tích các nguồn dữ liệu đó để đưa ra gợi ý phù hợp với từng ngữ cảnh.

Kết quả cũng được cá nhân hóa dựa trên lịch sử tìm kiếm hoặc các địa điểm người dùng từng lưu. Ví dụ nếu người dùng thường tìm nhà hàng chay, khi hỏi địa điểm gặp bạn bè vào buổi tối, Maps có thể ưu tiên gợi ý các quán ăn chay nằm ở vị trí thuận tiện cho cả hai bên.

Sau khi chọn địa điểm, người dùng có thể thực hiện ngay các hành động như đặt bàn nhà hàng, lưu vào danh sách hoặc chia sẻ cho bạn bè. Ask Maps hiện bắt đầu triển khai tại Mỹ và Ấn Độ trên Android và iOS, bản dành cho máy tính sẽ xuất hiện sau.

Immersive Navigation: nâng cấp điều hướng lớn nhất hơn 10 năm

Bên cạnh việc thay đổi cách tìm địa điểm, Google cũng giới thiệu Immersive Navigation, bản nâng cấp lớn nhất của hệ thống điều hướng trên Maps trong hơn một thập kỷ.

Điểm thay đổi dễ thấy nhất là bản đồ hiển thị dưới dạng 3D sống động hơn, phản ánh các tòa nhà, cầu vượt và địa hình xung quanh tuyến đường. Khi cần thiết, hệ thống sẽ làm nổi bật các yếu tố quan trọng như làn đường, vạch qua đường, đèn giao thông và biển dừng để giúp người lái xe chuẩn bị cho các thao tác rẽ hoặc nhập làn.

Để tạo ra góc nhìn không gian chính xác này, Google cho biết Gemini sẽ phân tích dữ liệu hình ảnh từ Street View và ảnh chụp trên không nhằm tái tạo các chi tiết thực tế trên tuyến đường.

Ngoài phần hiển thị mới, hệ thống điều hướng cũng được bổ sung nhiều chức năng khác. Bản đồ giờ đây có thể hiển thị phạm vi tuyến đường rộng hơn để người lái chuẩn bị sớm cho các đoạn rẽ hoặc đổi làn. Cơ chế zoom thông minh và các tòa nhà bán trong suốt giúp người dùng nhìn rõ hơn những gì sắp diễn ra phía trước.

Hướng dẫn bằng giọng nói cũng được điều chỉnh để tự nhiên hơn, chẳng hạn hệ thống có thể nói “đi qua lối ra này rồi rẽ ở lối tiếp theo” giống cách một người bạn chỉ đường.

Google cho biết Maps liên tục xử lý hơn 5 triệu cập nhật giao thông mỗi giây trên toàn cầu. Với bản cập nhật mới, ứng dụng cũng giải thích rõ sự khác biệt giữa các tuyến đường thay thế, ví dụ tuyến nhanh hơn nhưng có thu phí hoặc tuyến chậm hơn nhưng ít tắc đường.

Người dùng còn được cảnh báo về các sự cố theo thời gian thực như công trình, tai nạn hay đường bị chặn. Các thông tin này phần lớn đến từ cộng đồng người lái xe, những người đóng góp hơn 10 triệu báo cáo mỗi ngày.

Hỗ trợ tìm chỗ đỗ xe và xác định lối vào tòa nhà

Ở giai đoạn cuối của hành trình, Maps cũng bổ sung thêm các hướng dẫn chi tiết. Trước khi khởi hành, người dùng có thể xem trước khu vực điểm đến bằng hình ảnh Street View và nhận gợi ý vị trí đỗ xe.

Khi đến gần địa điểm, bản đồ sẽ đánh dấu chính xác lối vào tòa nhà, bãi đỗ xe gần nhất và thậm chí cả phía đường mà người dùng nên dừng lại. Điều này giúp quá trình di chuyển từ ngã rẽ cuối cùng đến cửa chính trở nên rõ ràng hơn.

Immersive Navigation bắt đầu triển khai tại Mỹ từ hôm nay và sẽ mở rộng dần sang các thiết bị Android, iOS, hệ thống CarPlay, Android Auto cũng như các xe hơi tích hợp Google trong thời gian tới.

Google cho rằng việc kết hợp Gemini với dữ liệu bản đồ toàn cầu có thể mở ra cách hoàn toàn mới để người dùng khám phá địa điểm và di chuyển trong đời sống hàng ngày.