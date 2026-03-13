Cận cảnh iPhone 17e màu hồng mới: Hồng mà nhạt như trắng, hợp với nữ nhưng nam dùng cũng chẳng sao

iPhone 17e vừa lên kệ tại Việt Nam với mức giá từ 17,99 triệu đồng. Nếu nhìn nhanh, nhiều người sẽ thấy mẫu máy này khá quen thuộc, bởi iPhone 16e và 17e không khác biệt quá nhiều về thiết kế. Apple vẫn giữ kiểu khung nhôm, mặt lưng kính nhám và kích thước màn hình 6,1 inch quen thuộc.

Tuy nhiên, một trong những thay đổi dễ nhận ra nhất trên iPhone 17e lại nằm ở màu sắc. Bên cạnh hai màu quen thuộc là đen và trắng, Apple bổ sung thêm một tùy chọn mới: màu hồng.

Soft Pink – đúng kiểu "hồng mà như không hồng"

Apple gọi màu mới này là Soft Pink (hồng nhạt). Và đúng như tên gọi, đây là một tông hồng cực kỳ nhẹ.

Ở điều kiện ánh sáng yếu hoặc trong nhà, màu hồng có thể nhận ra khá rõ trên mặt lưng máy. Tuy nhiên, khi ra ngoài trời hoặc dưới ánh sáng mạnh, sắc hồng gần như bị “rửa” bớt và trông gần giống màu trắng.

Điều này khiến iPhone 17e có cảm giác khá khác so với nhiều màu hồng trên các thế hệ iPhone trước.

Nhạt hơn đáng kể so với các iPhone màu hồng trước đây

Nếu từng nhìn qua iPhone 15 hay iPhone 16 bản màu hồng, có thể thấy tông màu của các thế hệ đó đậm và rõ ràng hơn.

Trong khi đó, màu Soft Pink trên iPhone 17e được làm nhẹ nhàng và trung tính hơn nhiều. Nhìn trực tiếp, máy không mang cảm giác “hồng nổi bật” mà giống một tông trắng pha chút sắc hồng.

Cách xử lý này cũng khiến màu máy trông ít “kẹo ngọt” hơn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn.

Hợp với nữ, nhưng nam dùng cũng không quá "lạc quẻ"

Rõ ràng, đây vẫn là màu sắc được Apple hướng đến nhóm người dùng nữ. Nhưng vì tông màu khá nhạt, nên trong nhiều trường hợp người dùng nam cầm máy cũng không quá “lạc quẻ”.

Thậm chí trong một số tình huống khá thực tế — chẳng hạn hết hàng màu khác khi mua máy, hoặc dùng lại máy cũ của người thân — màu Soft Pink cũng không phải lựa chọn quá khó chấp nhận, ngay cả với nam giới.

Nhìn tổng thể, màu hồng của iPhone 17e giống kiểu “hồng cho người không thích hồng”: nhẹ, trung tính và khá dễ nhìn.