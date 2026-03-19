Lần đầu công bố nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn?

Cặp đôi đình đám 1 thời Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn vào năm 2019. Kể từ đó tới nay, “nhất cử nhất động” từ 2 ngôi sao vẫn liên tục được công chúng dõi theo sát sao. Tới chiều 19/3, tờ Koreaboo khiến cả mạng xã hội náo loạn khi đăng tải bài viết hé lộ về nguyên nhân thực sự khiến Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly dị dựa theo lời kể từ 1 người phụ nữ là bạn thân với bố tài tử họ Song.

Được biết, con gái của người phụ nữ nói trên vừa mới đăng tải 1 bài viết đáng chú ý trên diễn đàn mạng xã hội Threads có nội dung như sau: “Mẹ tôi và bố Song Joong Ki là bạn thân. Mẹ tôi đã dự đám cưới Song Joong Ki, nhưng bà không thể chụp ảnh vì quy định cấm dùng điện thoại trong hôn lễ đó. Mẹ tôi cho biết 1 trong những lý do quan trọng khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn là bố Song Joong Ki cho rằng Song Hye Kyo chưa đủ vâng lời. Song Hye Kyo vốn yêu thích tự do, trong khi Song Joong Ki lại rất nghe lời bố mình, vì thế giữa Song Song đã xảy ra nhiều xung đột dẫn tới tan vỡ trong hôn nhân”.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa có động thái phản hồi về bài đăng gây xôn xao trên nền tảng mạng xã hội Threads mới đây.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên ngoài đời thật nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời. 2 ngôi sao về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 10/2017. Chưa đầy 2 năm sau đó, Song Joong Ki đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo.

Tại thời điểm ly hôn, Song Joong Ki - Song Hye Kyo cho biết họ chia tay do khác biệt trong tính cách. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại nhận định, nguyên nhân khiến cặp đôi 1 thời tan vỡ không chỉ đơn giản có vậy.

Cũng từ đây, hàng loạt thuyết âm mưu xung quanh vụ ly hôn của Song Song đã xuất hiện rầm rộ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Đáng chú ý nhất là tin đồn Song Joong Ki ly hôn vì Song Hye Kyo không chịu sinh con.

Theo đó, sau khi Song Song “đường ai nấy đi”, 1 người bạn của Song Hye Kyo đã tiết lộ rằng nữ diễn viên từng có kế hoạch mang thai sau khi kết thúc bộ phim Encounter (2018). Tuy nhiên, sau đó cô lại tìm những dự án mới. Đây được cho là “giọt nước làm tràn ly”, bởi nếu nhận dự án mới, Song Hye Kyo sẽ không được có thai trong 2 - 3 năm tới. Từ đây xứ Hàn rộ lên nghi vấn mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng bùng phát, Song Hye Kyo xóa ảnh cưới, còn Song Joong Ki bỏ sang nhà bạn ở. 2 vợ chồng không gặp mặt trong 4 tháng, bỏ trống nhà tân hôn ở khu Hannam và từ đây nam tài tử họ Song đã đâm đơn lên tòa án.

Bất chấp những lời đồn thổi của dân mạng, Song Hye Kyo vẫn chưa từng 1 lần xác nhận kế hoạch mang thai với Song Joong Ki. Và cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa từng lên tiếng về nghi vấn họ ly hôn do bất đồng trong chuyện sinh con.

