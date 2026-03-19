Bồ nhí kém 22 tuổi sinh con cho chủ tịch U70, nay đứa trẻ lộ diện

Mối quan hệ ngoài luồng giữa nữ minh tinh nổi tiếng Hàn Quốc Kim Min Hee và đạo diễn kiêm CEO Hong Sang Soo hơn 22 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ suốt thời gian dài. Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, nữ diễn viên họ Kim hạ sinh con trai ngoài giá thú cho nhân tình đáng tuổi bố. Hiện Kim Min Hee (44 tuổi) - Hong Sang Soo (66 tuổi) đã sống chung với nhau như vợ chồng song chưa thể kết hôn do vợ đạo diễn họ Hong nhất quyết không chịu ký đơn ly dị.

Tới sáng 19/3, tờ Sportsseoul đưa tin độc quyền: Kim Min Hee - Hong Sang Soo vừa bị tóm gọn đưa con trai 11 tháng tuổi ra ngoài chơi. Trong loạt ảnh do Sportsseoul cung cấp, cặp đôi ngoại tình được bắt gặp đang thay phiên đẩy xe cho quý tử ở công viên Misa Gyeongjeong thuộc thành phố Hanam, Hàn Quốc. Trước ống kính, 2 nghệ sĩ tai tiếng dành thời gian thư thái bên nhau mà không bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Ký giả của tờ Sportsseoul cho hay: “Kim Min Hee - Hong Sang Soo đang đổ dồn tình yêu thương dành cho cậu con trai của họ. Và đứa trẻ trông cũng đã lớn hơn nhiều so với thời gian trước đó”.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo thay phiên nhau đẩy xe cho quý tử.

Cặp đôi ngoại tình dành nhiều tình yêu thương con cậu con trai 11 tháng tuổi.

Vào ngày hôm qua (18/3), Kim Min Hee - Hong Sang Soo đã được bắt gặp xuất hiện ở sân bay Incheon cùng con trai. Nhưng truyền thông Hàn không cung cấp bất kỳ hình ảnh nào của cặp đôi ngoại tình trong màn lộ diện này.

Nguồn tin dẫn lời kể của nhân chứng cho biết Kim Min Hee và nhân tình U70 đã đi cùng 1 nhân vật được cho là vú em hoặc người quản lý trong màn lộ diện ở sân bay vào ngày hôm qua. Đáng chú ý, cặp đôi đã xuất hiện tại sân bay với phong thái tự tin, ngẩng cao đầu. 2 nghệ sĩ còn không đeo khẩu trang, dường như chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Động thái này của Kim Min Hee - Hong Sang Soo đã khiến cho nhiều netizen không khỏi cảm thấy nhức mắt xen lẫn bức xúc.

Được biết, vụ bê bối ngoại tình liên quan tới Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã khiến truyền thông xứ kim chi tốn nhiều giấy mực suốt 1 thập kỷ qua. Đây cũng chính là cặp đôi bị công chúng xứ Hàn ghét nhất trong những năm trở lại đây. Vào năm 2015, nữ diễn viên 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành “nàng thơ” trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến “bà cả” phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: “Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải”.

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua, trở thành cặp đôi bị ghét nhất tại Kbiz.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee chính là cặp đôi bị ghét nhất ở Kbiz trong nhiều năm qua.

Nguồn: Sportsseoul