Vụ nữ diễn viên hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ ngay sau màn cầu hôn hoành tráng, chị gái lên tiếng chỉ thẳng mặt tiểu tam

Cách đây 1 tuần, nữ diễn viên Thái Lan Grace Chalita khiến dư luận châu Á dậy sóng khi bất ngờ hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ Art Sasomsup ngay sau khi được đàng trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng. Khi ấy, công chúng kinh ngạc vì không hiểu nổi rốt cuộc nội tình sự việc ra sao mà đến mức Grace ra quyết định đột ngột như vậy.

Tới nay, dựa vào động thái mới nhất của chị gái Grace Chalita - Give Drarpda, công chúng cuối cùng đã rõ lý do khiến mối tình giữa nữ diễn viên xinh đẹp và vị thiếu gia giàu có bỗng dưng tan vỡ. Theo đó, Give Drarpda vừa đăng đàn chỉ trích tiểu tam tơi bời trong tối 17/3, qua đó ngầm xác nhận Grace Chalita - Art Sasomsup hủy hôn đột ngột do có người thứ 3 xuất hiện. Được biết trước đó, cũng chính Give Drarpda là người đã loan tin Grace Chalita - Art Sasomsup hủy hôn ra bên ngoài bằng việc công bố đoạn clip Grace khóc lóc nức nở đau khổ vì tình.

Trong bài đăng mới đây, Give Drarpda công kích, lên án gay gắt tiểu tam chen chân phá hoại mối quan hệ của Grace Chalita: “Tiểu tam thì cứ ở đúng chỗ của tiểu tam đi, đừng có xía vào chuyện người khác. Ai bắt gặp thì nhớ chụp ảnh gửi cho tôi xem với nhé, để tôi còn giúp cô ta (tiểu tam) ‘nổi đình nổi đám’ luôn 1 thể. Trước giờ cô ta chỉ dám đăng mấy kiểu ảnh mập mờ, chẳng hạn như đi ăn tối rồi để lộ tay chàng trai ra ý. Cứ ngồi đó mà đợi đi, cũng muốn khoe ra lắm rồi chứ gì, nhưng vì đi cướp bồ của người khác nên phải biết điều mà đợi thêm chút nữa nhé. Người trong cuộc đều biết là chuyện này thế nào rồi, chỉ có người bên ngoài họ chưa biết thôi. Hãy cho bản thân thêm chút thời gian, nhưng trong lúc ngồi đợi thì tôi khuyên cô nên ngậm miệng lại đi nhé. Cư dân mạng cũng giúp cô ta 1 tay với ạ. Cô ta đang muốn ra mặt lắm rồi, muốn có hào quang, muốn được mọi người chú ý đến. Mọi người cứ tích cực ‘đẩy thuyền’ ghép đôi thêm vào để cô ta dám công khai danh tính cho thiên hạ thấy đi ạ”.

Hóa ra nữ diễn viên Grace Chalita hủy hôn Art Sasomsup do đàng trai ngoại tình.

Tin tức Grace Chalita hủy hôn thiếu gia Art Sasomsup xuất hiện rầm rộ lần đầu cách đây đúng 1 tuần. Thời điểm ấy, cặp đôi đã đồng loạt xóa sạch ảnh của đối phương trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Give Drarpda - chị gái Grace Chalita, còn đăng 1 đoạn clip quay cảnh Grace đang ngồi khóc nức nở vì đau lòng kèm dòng chú thích được cho là nhắm thẳng vào thiếu gia Art Sasomsup: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ngoài ra, Give Drarpda còn bày tỏ sự phẫn nộ thay cho em gái: “Rồi 1 ngày nào đó, chuyện này sẽ chỉ là 1 cơn ác mộng mà em sẽ quên đi. Nhưng chị thì sẽ không quên đâu”.

Khi đó công chúng chưa biết được lý do khiến Grace Chalita hủy hôn thiếu gia nhà tài phiệt, phải tới nay netizen mới vỡ lẽ chuyện tình cặp đôi này tan vỡ do có tiểu tam chen chân.

Chị gái đăng clip Grace Chalita đau khổ, khóc lóc mới đây kèm dòng chú thích: "Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ".

Thông tin Grace Chalita - Art Sasomsup hủy hôn đã gây ra cú sốc lớn cho dư luận Thái Lan, bởi lẽ cách đây không lâu cặp đôi vừa chiếm sóng truyền trông với màn cầu hôn lãng mạn như phim ngôn tình bằng chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng. Trong loạt ảnh được công bố, thiếu gia Art quỳ gối cầu hôn Grace giữa trời tuyết trắng ở Phần Lan trong bầu không khí không thể ngọt ngào hơn. Lúc trước, công chúng còn tưởng cặp đôi sắp tổ chức đám cưới thế kỷ và đã đồng loạt gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới họ. Thế nhưng tới nay, tin tức Grace Chalita - Art Sasomsup tan vỡ đã phủ kín trên các phương tiện truyền thông xứ chùa vàng.

Art Sasomsup mới cầu hôn thành công Grace Chalita cách đây không lâu.

Grace Chalita - Art Sasomsup chính thức hẹn hò từ năm 2019, đã trải qua 7 năm mặn nồng, hạnh phúc trước khi dính tin hủy hôn. Khi mới công khai chuyện tình cảm, Grace Chalita đã dính nghi vấn làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa thiếu gia Art Sasomsup và bạn gái cũ của anh này - Hoa hậu Quốc tế Thái Lan 2015 Sasi Sintawee. Giữa tâm điểm ồn ào, Art có lên tiếng khẳng định rằng không hề có chuyện anh hẹn hò 2 người phụ nữ cùng 1 lúc.

Art Sasomsup là con trai của 1 cựu chính trị gia quyền lực tại Thái Lan. Anh đến từ gia tộc vô cùng giàu mạnh về tài chính và có thế lực lớn tại tỉnh Nakhon Pathom. Gia tộc Sasomsup kinh doanh đa lĩnh vực như xử lý rác thải, bất động sản và sân golf. Dựa trên tiềm lực tài chính hùng hậu từ gia tộc, Art Sasomsup được truyền thông xứ chùa vàng đặt cho biệt danh là thiếu gia 10 tỷ Baht Thái (hàng nghìn tỷ đồng).

Grace Chalita cũng từng dính tin đồn phá hoại cặp đôi 1 thời Art Sasomsup - Sasi Sintawee trước khi rơi vào cảnh chia tay vì tiểu tam.

