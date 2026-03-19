Nghệ sĩ Việt đầu tiên được vinh danh trên "thánh địa" bóng đá châu Âu sức chứa 100.000 chỗ ngồi

Trong khuôn khổ trận đấu giữa Barcelona và Sevilla, hình ảnh của Kai Đinh được trình chiếu liên tục trên hệ thống màn hình LED quy mô lớn bao quanh sân vận động. Đây là cột mốc đáng chú ý khi Kai Đinh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được Spotify giới thiệu tại Camp Nou.

Camp Nou có sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi, là sân nhà của câu lạc bộ Barcelona và được xem như “thánh địa” của bóng đá toàn cầu. Từ năm 2022, sân vận động này chính thức mang tên Spotify Camp Nou trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Spotify và FC Barcelona, đánh dấu sự kết hợp giữa âm nhạc và thể thao thông qua nhiều hoạt động quảng bá quy mô quốc tế. Không chỉ là một công trình thể thao, nơi đây còn trở thành không gian văn hóa - giải trí có sức lan tỏa mạnh mẽ, nơi các nghệ sĩ được giới thiệu tới hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và hàng triệu người theo dõi trên toàn thế giới.

Kai Đinh được giới thiệu tại sân vận động Camp Nou (Barcelona, Tây Ban Nha) - nơi được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, Kai Đinh cho biết bản thân vẫn chưa hết bất ngờ khi nhìn lại hành trình của mình trong thời gian qua. Nhạc sĩ, nghệ sĩ này xúc động bày tỏ: “Tôi chỉ ước giá như bố tôi có thể nhìn thấy, chắc hẳn ở một nơi nào đó, bố cũng sẽ tự hào khoe với mọi người: ‘Ê, con tui đó, thấy nó ngầu không?’”.

Từ một đứa bé lớn lên ở miền núi, việc hình ảnh xuất hiện tại những địa danh mang tính biểu tượng như Times Square hay Camp Nou với Kai Đinh giống như một dấu mốc khó tin. Kai Đinh cho rằng đó là “tiếng vọng của vũ trụ”, nhắc nhở rằng những giấc mơ từ thuở nhỏ chưa bao giờ là viển vông.

Cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ, Kai Đinh từng nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên những sân khấu tầm cỡ quốc tế như Tokyo Dome hay Super Bowl. Dù không thường xuyên nói về tham vọng, nghệ sĩ trẻ vẫn giữ niềm tin rằng âm nhạc Việt Nam có thể vươn xa: “Tôi luôn tin âm nhạc của một nghệ sĩ Việt có thể chạm đến bất kỳ ai cần được an ủi, và từng bước tiến tới những cột mốc lớn như hợp tác quốc tế, Billboard hay Grammy, dù có thể sẽ mất thêm nhiều năm nữa”.

Với Kai Đinh, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cá nhân mà còn là cách để tạo ra sự kết nối. Kai Đinh cho rằng những ca khúc của mình cần trở thành một “không gian an toàn”, nơi người nghe có thể tìm thấy sự đồng cảm trong những khoảnh khắc yếu lòng. Việc xuất hiện tại Camp Nou vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh, mà còn là một bước tiến trong hành trình đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Bên cạnh dấu mốc quốc tế, ngày 9/3 vừa qua, Kai Đinh cũng phát hành dự án âm nhạc “Mình ơi” kết hợp cùng Ninh Dương Story. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, khắc họa những rung động trong trẻo của tuổi trẻ, đồng thời mở rộng thành câu chuyện về sự đồng hành bền bỉ qua nhiều giai đoạn của cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở cảm xúc lãng mạn, bài hát còn tôn vinh một tình yêu trưởng thành - khi người yêu trở thành người thân, trở thành điểm tựa để trở về sau những năm tháng gắn bó.

Kai Đinh tên thật là Đinh Lê Hoàng Vỹ, sinh năm 1992, là một ca/nhạc sĩ, producer nổi tiếng là "mát tay" trong việc tạo hit. Kai Đinh "bỏ túi" loạt ca khúc triệu view từ solo đến kết hợp cùng nhiều ca sĩ như Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này,Trái Đất Ôm Mặt Trời, Điều Buồn Nhất, tinhdau tinhdau tinhdau, Mặt Trời Của Em, Lễ Đường ...