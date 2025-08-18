Đỗ Phú Quí tái xuất: Từ "Pickleball" đến ballad cùng Kai Đinh, khẳng định dấu ấn trưởng thành

Đỗ Phú Quí tái xuất với dự án âm nhạc mới, khẳng định sự trưởng thành trong giọng hát và phong cách.

Bài hát mang phong cách retro ballad với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng, gợi nhắc về một tình yêu tuổi trẻ nhiều mong manh. Thay vì chỉ tập trung vào nỗi đau, ca khúc còn truyền tải một thông điệp tích cực: hãy trân trọng những ký ức và mạnh dạn bước tiếp, vì sự trưởng thành của chúng ta đều bắt nguồn từ những đổ vỡ đã qua. Câu hát "It's ok baby, nắng vẫn vàng ngoài sân" chính là điểm nhấn, thể hiện tinh thần lạc quan mà Đỗ Phú Quí muốn gửi gắm.

MV "lưu nỗi nhớ vào film" được dàn dựng như một thước phim hoài niệm, với hình ảnh Đỗ Phú Quí đan xen quá khứ - hiện tại.

MV của ca khúc được xây dựng như một thước phim hoài niệm, lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại để tái hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Một điểm đặc biệt là hình ảnh nhân vật nữ trong MV tập môn đấu kiếm, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết liệt trong tình yêu.



Đỗ Phú Quí cho biết anh đã chịu nhiều áp lực sau khi "Pickleball" trở thành một cơn sốt, nhưng chính điều đó lại thúc đẩy anh làm mới mình. Anh chia sẻ: "Tôi muốn khán giả thấy một Đỗ Phú Quí trưởng thành, sâu sắc và ngọt ngào hơn trong âm nhạc."

Sau "cơn sốt" Pickleball, Đỗ Phú Quí trở lại với một bản ballad sâu lắng, đánh dấu sự thay đổi đầy bất ngờ.

Được biết đến là một ca sĩ và diễn viên, Đỗ Phú Quí đã có một sự trở lại ấn tượng sau 5 năm vắng bóng, với single "Pickleball" tạo nên nhiều trào lưu lớn trong giới trẻ vào cuối năm 2024. Thành công này đã đặt ra một tiêu chuẩn cao cho các dự án âm nhạc tiếp theo của anh.



Khi được hỏi về quá trình hợp tác với nhạc sĩ Kai Đinh, Đỗ Phú Quí chia sẻ rằng đây là một ước mơ từ rất lâu của anh. Anh luôn ngưỡng mộ tài năng kể chuyện bằng âm nhạc của Kai Đinh. Anh và Kai Đinh đã có cơ duyên gặp gỡ và trò chuyện để hiểu nhau hơn, từ đó những giai điệu của "lưu nỗi nhớ vào film" đã ra đời.

Đỗ Phú Quí và nhạc sĩ Kai Đinh, hai tài năng âm nhạc cùng nhau tạo nên ca khúc "lưu nỗi nhớ vào film".

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Quí là khi anh nhận được bản demo của ca khúc. Chỉ vài câu hát đầu tiên đã khiến anh cảm thấy như đang ngồi trước một cuộn phim cũ, với những kỷ niệm ùa về. Sự đồng điệu cảm xúc này đãgiúp cả hai giữ được tinh thần bài hát một cách trọn vẹn.

Sự trở lại lần này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời khẳng định của Đỗ Phú Quí về sự phát triển của bản thân

Đỗ Phú Quí là một ca sĩ, diễn viên hoạt động sôi nổi. Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1, anh đã cho ra mắt single "Pickleball" đánh dấu sự trở lại sau 5 năm tạm ngưng âm nhạc. Ca khúc đã trở thành bản hit bùng nổ, tạo nhiều trào lưu cực kì lớn trong giới trẻ, trở thành một trong những hiện tượng nổi bật nhất cuối năm 2024.