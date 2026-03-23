Lãi suất tiết kiệm tại Vietbank ngày 23-3: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngày 23-3, nhiều người dân có nhu cầu gửi tiết kiệm đã liên hệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín để tìm hiểu mặt bằng lãi suất hiện tại.

Theo thông tin từ nhân viên ngân hàng, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng đang áp dụng mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất được niêm yết ở mức cao hơn, như kỳ hạn 6 tháng khoảng 7,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng 7,45%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 7,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy của Vietbank

Với biểu lãi suất này, nếu gửi 500 triệu đồng trong 12 tháng với lãi suất 7,8%/năm, khách hàng có thể nhận khoảng 39 triệu đồng tiền lãi.

Trường hợp gửi kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 7,5%/năm, tiền lãi ước tính khoảng 18,75 triệu đồng. Trong khi đó, với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 4,75%/năm, số tiền lãi mỗi tháng đạt hơn 1,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, biểu lãi suất niêm yết tại quầy hiện có sự chênh lệch so với mức tư vấn trực tiếp. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng đang ở mức khoảng 4,5%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng khoảng 6%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng 6,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng 6,2%/năm và kỳ hạn 15 tháng khoảng 6,3%/năm.

Đại diện ngân hàng này cho biết thị trường tiền gửi đang có sự cạnh tranh mạnh về lãi suất giữa các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới và khách hàng sẽ được thông báo khi có thay đổi.