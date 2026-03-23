Sáng 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm sâu, tuột mốc 170 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất, giá vàng SJC, vàng nhẫn 24k đã đồng loạt rơi xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC được niêm yết 166,0 – 169,0 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá nhẫn tròn ép vỉ tại đây cũng giảm sâu xuống còn 166,6 – 169,6 triệu đồng/lượng. Vàng Tiểu Kim Cát 24k 0,1 chỉ niêm yết ở mức 1,666 – 1,696 triệu đồng/sản phẩm.

Tương tự tại Công ty SJC, giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng xuống còn 166,0 – 169,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn áp dụng 165,7 – 169,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đầu giờ sáng hôm nay lao dốc không phanh, có thời điểm rơi xuống còn 4.320 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Hiện giá vàng giao ngay đã hồi phục lên 4.428 USD/ounce.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện chỉ còn 4.437 USD/ounce, giảm 52 USD/ounce. Với việc mất mốc 4.500 USD/ounce, vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua.

Giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn tại nhiều cửa hàng ngay đầu giờ sáng giảm mạnh xuống còn 167,7 – 170,2 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong tuần 15/3 – 21/3, giá vàng trong nước đã giảm tới 12 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, sau một tuần dày đặc các quyết định từ ngân hàng trung ương cùng loạt dữ liệu quan trọng, lịch công bố tin tức kinh tế của tuần này trở nên khá thưa thớt. Trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố dẫn dắt mới, giới giao dịch nhiều khả năng sẽ chuyển sự chú ý sang diễn biến xung đột tại Iran và các ngưỡng kỹ thuật trên thị trường.

Những sự kiện đáng chú ý duy nhất trong tuần tới gồm báo cáo nhanh chỉ số PMI S&P tháng 3 công bố vào sáng thứ Ba và báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định: "Giá vàng đã đánh mất sức hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh, thị trường chứng khoán bị bán tháo và những thông tin liên quan đến Trung Đông. Mức giảm khoảng 6,7% trong tuần qua trên thị trường giao ngay có thể là lớn nhất trong vòng sáu năm. Mức đáy của năm được ghi nhận vào đầu tháng 2, quanh ngưỡng 4.402 USD. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, xu hướng sẽ suy yếu và có thể mở ra khả năng giảm về vùng 4.100 USD. Tuy vậy, diễn biến giá hiện có dấu hiệu bị kéo giãn quá mức khi vàng nhiều khả năng sẽ chốt phiên thứ ba liên tiếp dưới dải Bollinger Band dưới."

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết ông gặp khó khăn trong việc lý giải nguyên nhân đằng sau đợt bán tháo gần đây của vàng, ngay cả khi lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và đồng USD mạnh lên.

Ông nói: "Lập luận phổ biến là giá vàng giảm trong tuần này do lợi suất tăng, lo ngại lạm phát và các ngân hàng trung ương bớt 'ôn hòa' hơn. Điều đó được cho là lý do cho mức giảm 400–500 USD của vàng. Nhưng ai là người mua vàng chỉ vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất? Bạn mua vàng vì điều đó sao? Dựa trên điều gì – chênh lệch lợi suất, thêm 50 điểm cơ bản so với trái phiếu chính phủ? Rồi sau đó thì sao? Kỳ vọng là các ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng, rồi điều gì xảy ra – kích hoạt lạm phát? Thực tế là lạm phát đã hiện hữu. Chúng ta dường như đã bỏ qua vài bước trong lập luận đó. Việc giá vàng giảm vì những yếu tố này thực sự là phi lý."



