Lãi suất tiết kiệm Sacombank 20-3, gửi 500 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất của Sacombank, ngân hàng này đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,1%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 6,3%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại Sacombank khi khách gửi tiết kiệm kỳ hạn dài từ 24-36 tháng là 6,6%/năm.

Các mức lãi suất này tăng hơn khoảng 0,2 – 0,3 điểm % so với tháng trước. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Sacombank đã điều chỉnh lãi suất tăng 2 lần, với mức tăng cao nhất khoảng 0,6 điểm % với các kỳ hạn dài.

Với mức lãi suất trên, khách có khoản tiền 500 triệu đồng nếu gửi kỳ hạn 6 tháng tiền lãi cao nhất nhận về là 15,25 triệu đồng. Nếu gửi kỳ hạn cao hơn là 24 tháng để nhận lãi suất cao nhất, khoản tiền gửi 500 triệu đồng sau 2 năm khách nhận được lên tới 66 triệu đồng.

Biểu lãi suất huy động tại Sacombank

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người cho biết chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên để có mức lãi suất cao so với kỳ hạn ngắn. Bởi hiện tại, trần lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng được Ngân hàng Nhà nước quy định không vượt quá 4,75%/năm.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết lãi suất VND đã tăng từ quý III/2025 trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động vốn tại các ngân hàng thương mại, với mức tăng 1-2 điểm % tùy các kỳ hạn khác nhau. Diễn biến này đến từ nhu cầu tín dụng ở mức cao trên thị trường đóng góp vào tăng trưởng GDP ở mức 8% cho cả năm 2025.

Ngoài ra các yếu tố khác cũng tác động vào thanh khoản VND như các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán trong năm 2025 và cả những tháng đầu năm 2026…

"Tất cả yếu tố trên đều đang tác động đến thanh khoản VND trên thị trường. Tuy nhiên cơ quan quản lý luôn bám sát thị trường và can thiệp liên tục bằng cách sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau" – ông Quang nói.

Nguồn: ACBS



