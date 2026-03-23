Sai lầm của người mua vàng: Không biết mình có bao nhiêu vàng

Với nhiều người, mua vàng không phải là một quyết định lớn, mà là một thói quen kéo dài theo thời gian. Có tiền dư thì mua một ít, tích dần, cất đi. Không quá áp lực, cũng không cần tính toán quá nhiều.

Chính vì vậy, việc mua vàng thường diễn ra khá “êm”: mỗi lần một chút, không đáng kể, nhưng lặp lại nhiều lần. Nhưng cũng từ đó, một sai lầm bắt đầu hình thành. Nhiều người mua vàng trong nhiều năm, nhưng không thật sự biết mình đang có bao nhiêu vàng.

Chị Vy (35 tuổi) bắt đầu mua vàng từ khá sớm. Không theo kế hoạch cụ thể, nhưng mỗi khi có khoản tiền dư, chị lại đổi sang vài chỉ vàng rồi cất đi. Việc này kéo dài trong nhiều năm. Chị biết mình “có vàng”, thậm chí nghĩ là cũng không ít, nhưng nếu hỏi chính xác là bao nhiêu, chị không có một con số cụ thể. Chỉ đến khi cần tính toán tài chính cho một kế hoạch lớn, chị mới bắt đầu kiểm kê lại. Khi đó, chị mới lần đầu tiên nhìn rõ tổng số vàng mình đang nắm giữ.

Đây là tình huống khá phổ biến. Khi việc mua vàng diễn ra theo từng khoản nhỏ, người ta thường không cảm nhận được tổng thể. Mỗi lần mua đều hợp lý, nhưng khi cộng lại, giá trị có thể lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc “biết hay không biết con số”. Mà là khi không có con số cụ thể, toàn bộ các quyết định tài chính phía sau đều thiếu nền tảng. Không biết mình có bao nhiêu vàng, cũng đồng nghĩa với việc: không biết vàng đang chiếm bao nhiêu trong tổng tài sản/ không rõ mình đang phụ thuộc vào vàng đến mức nào/ và khó xác định khi nào nên dừng, nên giữ hay nên sử dụng.

Trong khi đó, vàng lại là loại tài sản không linh hoạt như tiền mặt. Khi cần dùng đến, việc chuyển đổi không phải lúc nào cũng đơn giản hoặc đúng thời điểm mong muốn.

Điều nhiều người chỉ nhận ra khi bắt đầu “ngồi xuống tính”

Việc kiểm kê tài sản nghe có vẻ cơ bản, nhưng lại là bước mà nhiều người bỏ qua. Một phần vì thấy không cần thiết, một phần vì nghĩ rằng “tài sản vẫn ở đó”. Nhưng khi thật sự ngồi xuống và cộng lại, nhiều người mới bắt đầu nhận ra: mình đang sở hữu nhiều hơn (hoặc ít hơn) so với tưởng tượng/ tài sản đang phân bổ lệch/ và những gì trước đây chỉ là thói quen, thực ra đang ảnh hưởng khá lớn đến bức tranh tài chính.

Trong trường hợp của chị Vy, việc này giúp chị nhận ra một điều khá rõ: phần lớn tài sản của mình đang nằm ở vàng, trong khi tiền mặt lại không nhiều như chị nghĩ. “Từ trước giờ mình cứ nghĩ có vàng là ổn. Nhưng khi cần tính toán thì mới thấy chưa hẳn,” chị chia sẻ.

Bài học: Không đo lường thì khó quản lý

Sau một thời gian, nhiều người mới nhận ra một nguyên tắc rất cơ bản trong tài chính cá nhân: không đo lường thì rất khó quản lý. Việc mua vàng đều đặn không sai. Nhưng nếu không bao giờ tổng hợp lại, rất khó để biết mình đang ở đâu, và liệu cách tích lũy hiện tại có đang phù hợp hay không.

Chỉ một bước đơn giản: ngồi xuống và tính lại toàn bộ số vàng mình đang có cũng có thể thay đổi cách nhìn về tiền bạc: giúp xác định rõ tỷ trọng vàng trong tổng tài sản/ giúp cân nhắc lại mức độ phụ thuộc vào một kênh duy nhất/ và quan trọng hơn, giúp đưa ra các quyết định có cơ sở hơn.

Từ đó, việc mua vàng không còn là phản xạ, mà trở thành một phần có kiểm soát trong kế hoạch tài chính.

Với chị Vy, sau khi nhìn lại, chị không dừng mua vàng. Nhưng thay vì mua theo thói quen, chị bắt đầu theo dõi rõ hơn số lượng mình đang có, và cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định. Và với nhiều người, có lẽ phải sau một thời gian dài, họ mới nhận ra một điều khá đơn giản: không phải cứ mua vàng đều là đủ, mà trước hết cần biết mình đang có bao nhiêu.