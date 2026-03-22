Tới mức này: Dân tình mua vàng về nhà tự nung chảy làm trang sức luôn rồi!

Mỗi tháng đi mua “một ít” vàng, rồi mang về nhà cất trong két sắt hoặc hộc tủ rồi khóa lại, đó là những gì chúng ta đều biết và đều áp dụng, nếu có thói quen mua vàng. Tuy nhiên tại Trung Quốc, Gen Z đang rủ nhau mua vàng để làm 1 việc mà không ai có thể ngờ tới - trước khi điều này tạo thành trend.

Chế tác vàng tại nhà

Thay vì chỉ mua vàng để cất giữ, Gen Z ở quốc gia tỷ dân rủ nhau nung chảy vàng và tự chế tác thành những món trang sức mang dấu ấn cá nhân. Từ những thỏi vàng nhỏ, vàng vụn, cho đến các “hạt đậu vàng”, nhiều người trẻ đã biến việc tích lũy vàng thành một hành trình sáng tạo - nơi mỗi món đồ không chỉ có giá trị vật chất mà còn là một câu chuyện riêng.

Trên các nền tảng MXH nổi tiếng như Xiaohongshu, hashtag “chế tác vàng tại nhà” đã đạt 40 triệu lượt xem; còn trên Douyin, hashtag “chế tác vàng” đã đạt 3 tỷ lượt xem. Dù là để đầu tư hay thể hiện cá tính, xu hướng mua vàng và tự chế tác tại nhà đang định hình lại ngành trang sức của Trung Quốc.

Nhiều người chia sẻ quá trình chế tác vàng tại nhà trên các nền tảng MXH

Wumeng - Một Gen Z đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã chia sẻ lại quá trình chế tác vàng tại nhà. Cô cẩn thận dùng đèn khò nhiệt độ cao hơ nóng một nắm hạt vàng nhỏ nằm trong khuôn thạch cao. Những hạt vàng từ từ tan chảy thành vàng lỏng lấp lánh. Sau đó, cô đặt khuôn vào một cốc nước lạnh, nơi thạch cao bắt đầu tan ra khi tiếp xúc. Khi cô chà sạch phần thạch cao còn sót lại bằng bàn chải, một chiếc nhẫn hình bướm lấp lánh hiện ra.

Đoạn video ngắn ghi lại quy trình toàn bộ quá trình này đã thu hút hơn 140.000 lượt thích và lưu lại trên Xiaohongshu.

Một số người khác thậm chí đã biến việc tự chế tác vàng này thành một công việc kinh doanh, một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Một cặp vợ chồng - chủ sở hữu tài khoản Riluodajin trên Xiaohongshu chia sẻ cách họ kiếm được 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng) mỗi tháng nhờ việc đăng tải video chế tác vàng, và đính kèm link bán các dụng cụ cần thiết để mọi người làm việc này tại nhà.

Bộ dụng cụ chế tác vàng tại nhà

Một làn gió mới trong hoạt động “mua vàng tích sản”

Nhiều người trẻ không bắt đầu mua vàng bằng những khoản tiền lớn. Thay vào đó, họ mua các “hạt vàng” nhỏ, mỗi hạt nặng khoảng 1 gram, có giá dao động từ 400 - 600 NDT (khoảng 1,4 - 2,1 triệu đồng). Với mức giá này, việc mua vàng trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều, giống như một khoản chi tiêu nhỏ hàng tháng, tương tự tiền trà sữa hay ăn ngoài.

Một số người duy trì thói quen mỗi tháng mua 1 - 2 hạt vàng, rồi cất vào lọ thủy tinh. Dần dần, khi số lượng đủ nhiều, họ mang đi nung chảy để tạo thành món trang sức riêng. Có người làm nhẫn đơn giản, có người cầu kỳ hơn với vòng tay, mặt dây chuyền hoặc charm mang hình biểu tượng cá nhân. Quá trình này mang lại cảm giác “tự tay tạo ra tài sản” - điều mà việc mua vàng trang sức không thể có.

Các video gắn hashtag "chế tác vàng" hoặc "chế tác vàng tại nhà" rất viral trên các nền tảng như Xiaohongshu hay Douyin

Những câu chuyện như “tôi mất 3 tháng để gom đủ vàng làm chiếc nhẫn đầu tiên” hay “chiếc vòng này được làm từ vàng tôi tích lũy suốt một năm” khiến người xem cảm thấy gần gũi và dễ đồng cảm. Chính yếu tố cá nhân hóa đã giúp trào lưu này lan nhanh.

Một lý do quan trọng khiến xu hướng này bùng nổ là việc vàng không còn bị xem là thứ “già dặn”, chỉ dành cho thế hệ trung niên. Thay vào đó, với cách tiếp cận mới, vàng trở thành chất liệu sáng tạo. Người trẻ không còn bị bó buộc trong những thiết kế truyền thống, mà có thể biến vàng thành bất cứ thứ gì họ thích - từ tối giản hiện đại đến mang đậm dấu ấn văn hóa.

Thậm chí, một số người còn coi đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Sau khi thành thạo kỹ năng, họ nhận làm trang sức theo yêu cầu, hoặc bán các thiết kế riêng trên mạng xã hội. Từ một sở thích nhỏ, việc chế tác vàng dần trở thành nghề tay trái mang lại nguồn thu đáng kể.

Ở góc nhìn rộng hơn, xu hướng này cho thấy cách người trẻ đang định nghĩa lại việc mua vàng. Thay vì chỉ là một tài sản cất giữ, vàng trở thành sự kết hợp giữa đầu tư và thời trang, giữa tích lũy và thể hiện phong cách riêng. Khi mỗi món trang sức đều gắn với một hành trình cá nhân, giá trị của nó không còn nằm ở con số, mà còn ở câu chuyện phía sau.

(Nguồn: Jing Daily)