Diễn biến ở tiệm vàng khi giá giảm về dưới 170 triệu đồng/lượng

Sáng 23-3, trước áp lực giảm mạnh của giá vàng thế giới, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt hạ giá vàng miếng SJC xuống còn 166 triệu đồng/lượng (mua vào) và 169 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

So với mức đỉnh xấp xỉ 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng SJC đã giảm khoảng 22 triệu đồng/lượng. Nếu bán ra ngay, người mua có thể chịu lỗ tới khoảng 25 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn cũng giảm hơn 2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa, xuống còn 165,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 168,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Một số thương hiệu như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức tương đương vàng miếng SJC, khoảng 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 169,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Người dân xếp hàng mua vàng sáng 23-3

Ghi nhận tại các cửa hàng vàng cho thấy dù giá giảm sâu, lượng khách bán ra khá ít, trong khi nhu cầu mua vào của người dân vẫn tăng mạnh.

Nhiều người xếp hàng từ sớm trước giờ mở cửa để chờ mua vàng. Tại cửa hàng vàng Mi Hồng (khu vực chợ Bà Chiểu), khách phải chờ từ 1-2 giờ mới đến lượt giao dịch.

Anh Huy (ngụ TPHCM) cho biết đã chờ gần 1 giờ để mua được 2 chỉ vàng với mục đích tích lũy dài hạn. "Tôi không mua để lướt sóng, chỉ cần đủ tài chính là mua, không quá quan tâm biến động ngắn hạn của giá vàng" - anh nói.

Theo nhân viên cửa hàng vàng, từ khoảng 7 giờ sáng đã có khách xếp hàng chờ mua. Trong ngày, cửa hàng không giới hạn số lượng bán ra.

Tuy nhiên, cách đó không xa, tại một điểm kinh doanh khác đã bán hết hàng từ sớm và đề nghị khách quay lại vào ngày hôm sau. "Tôi đã đến đây lần thứ 3 và chưa mua được chỉ vàng nào"- một khách hàng nữ cho biết.

Theo các doanh nghiệp, tâm lý chung của người dân hiện vẫn là nắm giữ vàng như một kênh tích trữ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng giảm mạnh khi mở cửa tuần mới, mất hơn 144 USD/ounce (tương đương khoảng 4,6 triệu đồng/lượng), xuống 4.347 USD/ounce, sau đó bật lên lại 4.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính đến 10 giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), áp lực bán tiếp tục kéo giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á rớt xuống 4.350 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, mỗi lượng vàng hiện chỉ còn hơn 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng trong nước tới khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến thị trường vàng thời gian tới có thể còn nhiều biến động. Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định đợt bán tháo tuần qua đang tạo ra bước ngoặt quan trọng, mở ra khả năng hình thành xu hướng giảm kéo dài trong nhiều tuần.

Trong khi đó, ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, cho rằng áp lực điều chỉnh là điều không bất ngờ sau giai đoạn tăng nóng do đầu cơ. Giá vàng có thể tiếp tục giảm nếu các nhà đầu tư mua ở vùng giá cao buộc phải cắt lỗ.