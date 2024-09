Lại nghi ngờ kết quả của Tiến Luật

Anh tài "duy nhất" không khóc

Nguyễn Trần Duy Nhất hẳn là người vô tư nhất cuộc thi. Anh tươi cười cho biết mình đặt chỉ tiêu khóc một lần nhưng rút cuộc đã không rơi một giọt nước mắt. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu.

Với các anh tài khác, việc tham dự cuộc thi là cái gì đó liên quan đến sự nghiệp và cả số phận. Duy Nhất đã có một sự nghiệp vững chắc khác, anh cũng không định lấn sân sang ca hát. Việc đi đến tận vòng thi này đã là kết quả rất tốt khiến anh và lò võ của mình được nhiều người biết đến hơn.

Phạm Khánh Hưng đã 2 lần được đồng đội (Kiên Ứng và Hồng Sơn) nhường suất đi tiếp, nên lần này khó mà không ra về. Trước khi ra về anh còn được nhà Mứt Gừng cử tham gia phần hát song ca, cũng là dịp để anh thể hiện ngón đàn piano, làm nên đội hình đẹp cùng tứ tấu đàn dây.

Phạm Khánh Hưng thể hiện ngón đàn piano trong Gọi anh. Ảnh: BTC

Neko Lê tuy là đạo diễn nhưng cũng như Kiên Ứng, anh thích ứng với chương trình khá tốt. Không có vẻ gì là nghiệp dư qua những gì thể hiện trên sân khấu. Việc Neko bị loại khiến nhà Chín Muồi có vẻ sốc.

BB Trần sắt đá là thế, lúc này cũng phải rơi lệ. Chắc hẳn Neko để lại nhiều cảm xúc cho các anh tài vì anh thuộc dạng mỏ hỗn, xéo xắt nhất nhì chương trình, cũng là người tích cực bày trò tương tác - là dịp để các anh tài khác thể hiện cá tính. Trong một màn đố vui, cả BB Trần và Kay Trần không ai bảo ai đều bầu Neko Lê là anh tài hay cà khịa nhất.

Đăng Khôi bao năm qua vẫn được ghi nhận về ngoại hình. Nhưng tại show Anh trai, anh bắt đầu cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát cùng khả năng kết nối anh em. Đăng Khôi ở tuổi 41 cam kết trở lại đường đua âm nhạc. Điều này hoàn toàn khả thi với danh tiếng vừa lấy lại, cộng với tiềm lực tài chính mạnh. Nếu có danh hiệu anh tài hào phóng chịu bao anh em nhất chương trình, khó ai lấy được nó khỏi tay Đăng Khôi.

Neko Lê khiến nhà Chín Muồi rơi nhiều nước mắt buổi chia tay. Ảnh: BTC

Lỗi tại Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng áy náy chỉ vì “cái tôi” của mình khiến Cá Lớn rơi vào vòng nguy hiểm. Nếu anh được cử thi hát đơn không sao, đằng này do anh chủ động xin đồng đội. Trong khi nhà này còn khá nhiều anh tài mạnh cả về chuyên môn lẫn điểm hỏa lực như Soobin, Jun Phạm hay Trọng Hiếu, Thanh Duy.

Nhưng thực ra còn do nhà Cá Lớn không may bốc được bài 12h03 . Đây là bài hát mới, không có nội dung, thông điệp rõ rệt để triển khai ý tưởng trình diễn. Kết quả nó chỉ phát huy tác dụng làm nhạc nền để Trọng Hiếu và Cường Seven nhảy với nhau. Và mặc dù hai anh nhảy rất chất nhưng khán giả trường quay vẫn cho điểm bài này thấp nhì (420).

Tạo hình và phong cách có phần phi giới tính của Trọng Hiếu trong 12h03. Ảnh: BTC.

Điểm cao nhì trong phần thi song ca thuộc về Nhà Trẻ. Quốc Thiên và Rhymastic đã chuyển ballad Đêm cô đơn quen thuộc thành nhạc funk giàu tiết tấu để nhảy. Họ cũng không định khoe giọng với bản phối mới này. Số điểm 1.340 cho tiết mục này không hề thấp, chỉ chênh 10 khán giả so với quán quân song ca Bùi Công Nam - Kay Trần của Nhà Trẻ.

Bùi Công Nam vốn đã có giọng hợp sẵn với Chuyện nhà bé thôi, con đừng về . Không ngờ Kay Trần hát ballad cũng khá tình cảm. Bài hát này không bị biến tấu nhiều về âm nhạc, chỉ thêm phần rap và diễn xuất để tăng kịch tính. Bài hát vốn có giai điệu đẹp, đánh thẳng vào cảm xúc người nghe bằng câu chuyện gia đình, nên tiết mục này về nhất hoàn toàn có lý.

Phần trình diễn giống nhạc kịch của Bùi Công Nam và Kay Trần. Ảnh: BTC

Sơn Thạch có vẻ thất vọng vì Chín Muồi chỉ xếp hạng nhì. Nhưng xét về chất lượng âm nhạc cả 3 tiết mục của nhóm đều được đầu tư nghiêm túc, đặt để đúng người.

Nhà Trẻ về nhất chẳng qua nhờ chơi chiêu - cử Tiến Luật thi hát đơn. Số điểm 1.700 dành cho Tiến Luật vẫn là một dấu hỏi to tướng về cách chấm điểm của chương trình. Cũng có thể lý giải rằng người hâm mộ Binz trong khán phòng cũng dồn phiếu cho Sao cũng được . Bởi Binz cũng hiện hình trên phông và hát bè cho Tiến Luật. Phần thi này có điểm số gần gấp đôi người kế cận là Sơn Thạch.