Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1 quy tụ 33 "anh tài" nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, cầu thủ, võ sư, MC... Mỗi "anh tài" lại đem tới màu sắc khác biệt vì có những thế mạnh và ưu điểm riêng.

Trong đó, Nguyễn Trần Duy Nhất - người được biết tới là tượng đài của làng Muay Việt Nam thu hút sự chú ý khi góp mặt trong chương trình. Anh từng có 10 lần vô địch thế giới, giành 5 HCV châu Á, lên ngôi tại SEA Games. Mới đây, nhà vô địch Muay thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất đã có cuộc phỏng vấn ngắn để chia sẻ về quá trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Duy Nhất chia sẻ về quá trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tham gia vào ngôi nhà chung Anh trai vượt ngàn chông gai cũng là cơ hội để mỗi người được giao lưu, gặp gỡ với các "anh tài" ở các lĩnh vực. Chia sẻ về cảm xúc khi quyết định tham gia chương trình hot nhất nhì hiện nay, Duy Nhất cho biết cảm thấy rất vui mừng phấn khích. Bên cạnh được trò chuyện tương tác, các "anh tài" khác còn giúp đỡ anh trong quá trình luyện tập cho các ca khúc.

"Cảm nhận đầu tiên của tôi về ngôi nhà chung cùng với 32 "anh tài" đó là rất vui. Bởi vì vào đây có những anh lớn, rất hiền lúc nào cũng chia sẻ, hướng dẫn cho tôi vì tôi là người giống như anh Hồng Sơn chuyên nghiệp bên thể thao thôi. Khi vào đây gặp những anh về âm nhạc, vũ đạo thì đều hướng dẫn và mở lòng. Giống như là có thêm một gia đình mới", Duy Nhất cho hay.

Duy Nhất cảm thấy rất vui khi được gặp gỡ 32 "anh tài" ở chương trình

Anh cho biết đây như một gia đình mới của mình

Bên cạnh đó, Duy Nhất chia sẻ rất bất ngờ khi được mời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh mong muốn sẽ phát hiện ra được nhiều điều mới lạ ở bản thân và cố gắng vượt qua những thử thách ở chương trình. "Nhà sản xuất gửi cho tôi lời mời tham gia thật sự tôi rất bất ngờ. Mình là người chơi thể thao cũng không có nhiều chuyên môn về ca nhạc lắm nhưng rất thích hát, nhảy. Từ đó chương trình cũng biết tôi là người thích hát.

Lâu lâu đi tham gia tiệc đám cưới cũng lên sân khấu hát cho nên chương trình muốn tôi xem thử bản thân mình có vượt qua được không, sẽ thay đổi như thế nào. Vì với chương trình tên gọi Anh trai vượt ngàn chông gai nên đối với tôi, khi hát nhảy trên sân khấu lớn nó là một chông gai rất lớn. Bản thân của tôi sẽ vượt qua chông gai đó", anh cho hay.

Về chuyện đối thủ sẽ cạnh tranh trong cuộc thi, Duy Nhất cho biết: "Trong chương trình này 33 "anh tài" sẽ thi đấu với nhau cho nên là cả 33 "anh tài" đều là đối thủ của nhau hết. Nhưng thật sự tôi rất yêu thích 32 "anh tài" còn lại".



Trong chương trình, anh được các "anh tài" hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các tiết mục

Duy Nhất chia sẻ rất yêu thích 32 "anh tài" còn lại

Mới đây, Duy Nhất còn trở thành cái tên gây xôn xao khi công khai "đá xéo" đối đầu show đối thủ. Cụ thể, nam võ sư đã "flex" chia sẻ loạt hình ảnh của anh trong MV chủ đề chương trình - Hỏa ca và nhận về nhiều đánh giá tích cực từ phía khán giả.

Tuy nhiên, một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận: "Giống chương trình Anh trai say hi, vậy em". Nếu như các "anh tài" khác đều khéo léo né tránh hay giữ thái độ dĩ hoà vi quý thì Duy Nhất lại không ngần ngại nêu ra quan điểm của mình: "Dạ bên em là mua lại bản quyền của Trung Quốc, còn bên kia là bắt chước làm theo". Hành động này của Duy Nhất như đang "khiêu chiến", không ngần ngại đối đầu với show Anh trai say hi.

Khi chúng tôi hỏi thêm về vấn đề này, phía Duy Nhất từ chối đưa ra những bình luận nào khác.



Duy Nhất gây chú ý khi công khai nhắc thẳng tên show đối thủ Anh trai say hi

Duy Nhất từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải muay Thái thế giới, châu Á và SEA Games. Bên cạnh đó, anh còn tham gia thi đấu MMA chuyên nghiệp. Năm 2022, Duy Nhất giành đai vô địch hạng 60 kg giải MMA Việt Nam LION Championship. Hồi tháng 6, Duy Nhất giành chiến thắng trước thần đồng MMA 17 tuổi người Malaysia ohan Ghazali tại sự kiện ONE 167 ở Bangkok, Thái Lan.



Hiện tại, bên cạnh việc thi đấu, Duy Nhất còn làm HLV tại CLB võ. Bà xã giúp anh điều hành, quản lý các hoạt động của CLB. Tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai phiên bản Việt mùa đầu tiên chính là thách thức của Duy Nhất với bản thân ở lĩnh vực âm nhạc.

Nguyễn Trần Duy Nhất - người được biết tới là tượng đài của làng Muay Việt Nam thu hút sự chú ý khi góp mặt trong chương trình.

Anh từng có 10 lần vô địch thế giới, giành 5 HCV châu Á, lên ngôi tại SEA Games

Hồi tháng 6, Duy Nhất gây tiếng vang với chiến thắng thuyết phục trước "thần đồng võ thuật" 17 tuổi Johan Ghazali tại ONE

https://kenh14.vn/anh-tai-duy-nhat-chuong-trinh-muon-toi-thay-doi-sau-cac-san-khau-hat-tai-dam-cuoi-20240704100307422.chn