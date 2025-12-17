Ký khống phiếu thu, nhận tiền "mập mờ": Ẩn ức của sinh viên vụ hỗ trợ A80 "vỡ òa" trên mạng xã hội

Từ một chữ ký tưởng như thủ tục, câu chuyện tiền hỗ trợ A80 của gần 1.000 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã biến thành làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Theo VnExpress, Minh Đăng, 19 tuổi, là một trong những sinh viên tham gia hỗ trợ đại lễ A80 vào tháng 8-9. Với tâm thế được góp sức cho sự kiện lớn của đất nước, Đăng không đặt nặng chuyện thù lao. Ngay từ đầu, nhà trường cũng không thông báo rõ ràng về chế độ hỗ trợ, dù đã thu thập số tài khoản ngân hàng của sinh viên. Mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi tiền được chi trả vào cuối tháng 11.

Ngày nhận tiền, Đăng ký vào một phiếu thu… bỏ trống phần số tiền. Trong tay em là 940.000 đồng tiền mặt. Cảm giác “ngờ ngợ” chưa kịp nguôi thì những câu chuyện bên lề bắt đầu lan ra: sinh viên trường khác tham gia cùng chương trình được nhận cao hơn từ 500.000 đến hơn 1,2 triệu đồng. Khi thắc mắc, một số sinh viên được giải thích ngắn gọn rằng khoản chênh lệch là do “trừ tiền ăn”.

Danh sách với cột số tiền bỏ trống mà Đăng và các sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ký nhận

Những băn khoăn tích tụ dần thành ấm ức. Không văn bản, không con số rõ ràng, không thông báo chính thức, Minh Đăng và nhiều bạn học quyết định đưa câu chuyện lên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, buộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phải tổ chức đối thoại với sinh viên vào ngày 1/12.

Chỉ đến cuộc đối thoại này, bức tranh mới dần lộ diện. Theo quy định, tổng mức hỗ trợ mỗi sinh viên là 1,96 triệu đồng, sau khi trừ 440.000 đồng tiền ăn vẫn còn hơn 1,5 triệu. Khoản 940.000 đồng mà sinh viên đã nhận chỉ là đợt chi trả đầu tiên. “Nếu không đăng bài lên mạng và được dư luận quan tâm, chưa chắc chúng em có được thông tin rõ ràng như vậy”, Minh Đăng thẳng thắn nói.

Dù vậy, nhiều dấu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp trọn vẹn. Vì sao tiền lại được chi làm hai đợt? Vì sao số tiền chi trả lẻ? Vì sao sinh viên không được cung cấp bản mềm các quyết định, văn bản liên quan đến mức hỗ trợ? Những nghi ngờ ấy khiến không ít sinh viên chọn im lặng, bởi lo ngại “nói thêm sẽ rắc rối”.

Câu chuyện không dừng lại ở một ngôi trường. Sau khi vụ việc được chú ý, nhiều sinh viên ở các trường khác mới biết mình cũng có khoản hỗ trợ A80. Thanh Hương, sinh viên một trường đại học tham gia khối diễu hành, nhận gần 1,8 triệu đồng nhưng không hề rõ cách tính. “Em thấy tiền có vênh so với trường khác, nhưng nghĩ bao nhiêu cũng quý nên thôi”, Hương chia sẻ với VnExpress.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), sự việc cho thấy tiếng nói của người học vẫn còn yếu. Nhiều năm qua, sinh viên thường ở thế “nghe - chịu”, khó tiếp cận các văn bản từ cấp trên nếu nhà trường không công bố. Các buổi đối thoại định kỳ lại nặng hình thức, sinh viên thiếu dữ liệu nền để đặt câu hỏi nên tiếng nói càng nhỏ.

Khi không có kênh phản ánh đáng tin cậy, mạng xã hội trở thành lựa chọn cuối cùng. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi: có thể thúc đẩy giải quyết vấn đề, song cũng tiềm ẩn rủi ro cho cả người học lẫn nhà trường nếu thông tin chưa đầy đủ.

Tối 15/12, câu chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác khi Minh Đăng nghe tin hiệu trưởng Phạm Văn Long cùng trưởng phòng và chuyên viên phòng Công tác sinh viên bị bắt vì sai phạm liên quan việc chi trả hỗ trợ A80. Xen lẫn thất vọng và nhẹ nhõm, nam sinh cho rằng ít nhất sự việc đã được làm rõ, không còn chìm trong im lặng.

Hiện Minh Đăng và các bạn vẫn chờ nhà trường chi trả nốt 580.000 đồng còn lại như đã hứa. Nhưng hơn cả số tiền, điều mà nhiều sinh viên mong mỏi là sự minh bạch và tôn trọng. Bởi khi quyền lợi bị bỏ trống như một cột số tiền trên phiếu thu, thứ còn đọng lại không chỉ là ấm ức, mà là một câu hỏi lớn về vị thế của người học trong chính ngôi trường của mình.

