Tiếc cho nam diễn viên này: Học vấn xịn sò lại cực đẹp trai vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) trong một gia đình có nền tảng nghệ thuật. Ông nội anh từng là văn công trong đoàn trường và đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc, trong khi bố là nhạc công thổi kèn clarinet. Năm học lớp 4, Đậu Kiêu theo bố mẹ di cư sang Canada, bắt đầu cuộc sống nơi đất khách với nhiều biến động. Gia đình anh từng rơi vào nhóm thu nhập thấp, buộc Đậu Kiêu phải sớm tự lập, vừa học vừa làm để phụ giúp cha mẹ.

Trong quãng thời gian này, Đậu Kiêu theo học karate liên tục trong hai năm và giành nhiều huy chương tại các giải đấu địa phương. Trước khi nghĩ đến diễn xuất, ước mơ ban đầu của anh là trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc. Đậu Kiêu từng học nghề suốt ba năm và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại Anh.

Đậu Kiêu

Bước ngoặt đến vào năm 18 tuổi, Đậu Kiêu quyết định thay đổi con đường tương lai, lên kế hoạch trở về Trung Quốc để theo đuổi nghệ thuật một cách bài bản. Anh thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - ngôi trường được xem là cái nôi điện ảnh danh giá bậc nhất Trung Quốc, nơi có tỷ lệ chọi rất cao và đào tạo khắt khe.

Đối với một chàng trai trưởng thành ở Canada, không có lợi thế quan hệ trong giới và phải thích nghi lại với môi trường ngôn ngữ, văn hóa, việc trúng tuyển và theo học tại đây cho thấy năng lực học tập và sự nỗ lực không nhỏ.

Những năm sinh viên, Đậu Kiêu từng phải sống tiết kiệm tối đa, cân đối từng khoản chi, thậm chí bỏ bữa để duy trì việc học. Chính nền tảng đào tạo nghiêm túc tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã giúp anh xây dựng con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Năm 2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ tại một khách sạn 5 sao trên đảo Bali (Indonesia), với sự góp mặt của hai bên gia đình, giới nghệ sĩ và nhiều doanh nhân giàu có.

Hà Siêu Liên không chỉ gây chú ý bởi xuất thân danh giá, xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể. Trên Weibo, chính Đậu Kiêu từng chia sẻ tấm bằng thạc sĩ hạng ưu chuyên ngành Khoa học Kế toán của vợ tại Đại học London khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Thế nhưng, cũng từ cuộc hôn nhân này, nam diễn viên bắt đầu phải đối diện với những lời bàn tán kém thiện cảm. Anh bị gắn mác "ăn bám", "dựa hơi nhà vợ", thậm chí bị soi mói từng động thái sự nghiệp. Những tin đồn rạn nứt, ly hôn cũng liên tục xuất hiện, dù cả hai hiếm khi lên tiếng.

Tại tiệc sinh nhật của Đậu Kiêu mới đây, Hà Siêu Liên bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ thú bông hình ếch xanh. Ánh mắt Hà Siêu Liên nhìn chồng "đầy yêu thương và tự hào", nhanh chóng được gọi là "cao trào lãng mạn", lọt top tìm kiếm trên Weibo. Điều này xoá tan những lời đồn tan vỡ của cặp đôi nổi tiếng.

Có lẽ, điều khiến nhiều người tiếc cho Đậu Kiêu không nằm ở những lời đàm tiếu nhất thời, mà ở thực tế rằng hành trình tự lập, học tập và bền bỉ gây dựng sự nghiệp của anh lại dễ bị nhìn nhận qua lăng kính gia thế hôn nhân. Khi dư luận quen soi vào xuất thân của người bạn đời, những nỗ lực cá nhân đôi khi bị đặt sau cùng, đây cũng là một nghịch lý không hiếm gặp với những người đàn ông bước vào hôn nhân cùng "cái bóng" quá lớn.