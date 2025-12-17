Dấu ấn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại TechFest 2025: Công nghệ Nông nghiệp lên ngôi

Công nghệ trở thành động lực dẫn dắt nông nghiệp

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất tại gian hàng của Học viện là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nghiên cứu thuần túy sang hệ thống giải pháp công nghệ có khả năng tích hợp vào sản xuất. Hơn 100 sản phẩm được giới thiệu, nhưng không chỉ là những mô hình thí nghiệm; nhiều sản phẩm đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, có bằng sáng chế và đủ độ chín công nghệ để sẵn sàng chuyển giao.

Các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao do Học viện và đối tác nghiên cứu, sản xuất được trưng bày.

Sự hiện diện của các hệ thống robot, AI và IoT phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thấy Học viện đang đi đầu trong xu hướng nông nghiệp chính xác, nơi máy móc và cảm biến đóng vai trò như "trợ lý thông minh" cho người nông dân. Robot hỗ trợ chăm sóc cây trồng, nền tảng IoT giám sát nhiệt độ - độ ẩm - dinh dưỡng, hay công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc đang góp phần tạo dựng không gian nông nghiệp vận hành bằng dữ liệu, hạn chế rủi ro và tối ưu năng suất.

Trong lĩnh vực giống, những sản phẩm chỉnh sửa gen, giống cây trồng mới và giống vật nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho thấy nền tảng khoa học sinh học của Học viện ngày càng vững mạnh. Các giống mới không chỉ hướng đến năng suất cao hơn, mà còn gắn với chiến lược phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và thích ứng trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Bên cạnh đó, các bộ kit chẩn đoán nhanh bệnh trên thủy sản - vật nuôi hay chế phẩm sinh học xử lý môi trường là những giải pháp trực tiếp giải quyết các vấn đề hiện hữu của ngành. Những công nghệ này góp phần giảm phụ thuộc vào kháng sinh, nâng cao chất lượng sản xuất và hướng đến hệ thống chăn nuôi - nuôi trồng bền vững hơn.

Những sản phẩm này, khi đặt cạnh nhau, không chỉ là các đề tài riêng lẻ mà tạo thành một "bản đồ công nghệ nông nghiệp" toàn diện, từ sản xuất, giống, môi trường, thú y đến xử lý sau thu hoạch. Đây chính là dấu ấn công nghệ rõ nét mà Học viện mang đến Techfest năm nay.

Gian hàng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại TechFest 2025

Tâm điểm kết nối của Techfest và sự trỗi dậy của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Sức hút của gian hàng Học viện không chỉ đến từ số lượng sản phẩm mà quan trọng là hàm lượng công nghệ trong từng sáng chế. Gian trưng bày liên tục đón tiếp các đoàn khách quốc tế, những đơn vị có nhu cầu tìm kiếm giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất quy mô lớn. Sự quan tâm sâu của họ cho thấy sản phẩm công nghệ nông nghiệp Việt Nam đã có đủ năng lực để bước vào sân chơi khu vực.

Các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá cao tính ứng dụng, tính thị trường và độ hoàn thiện của sản phẩm. Những cuộc trao đổi, kết nối diễn ra sôi nổi quanh các công nghệ có khả năng nhân rộng nhanh như chế phẩm sinh học, giải pháp AI - IoT hay giống mới. Điều này một lần nữa khẳng định rằng nông nghiệp công nghệ không chỉ là xu hướng mà đang trở thành lĩnh vực đầu tư hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Học viện còn giới thiệu hình ảnh một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ. Từ sinh viên, giảng viên trẻ đến các nhóm nghiên cứu đều được tạo điều kiện để xây dựng mô hình khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm. Các dự án ươm tạo được giới thiệu tại Techfest cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy hàn lâm sang tư duy thị trường và tinh thần khởi nghiệp ngày càng rõ nét.

Dự kiến năm 2026, Học viện sẽ thành lập doanh nghiệp spin-off đầu tiên, bước đi quan trọng nhằm đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường một cách chuyên nghiệp, hệ thống và bền vững. Đây có thể xem là minh chứng cho định hướng làm khoa học gắn với giá trị thực tiễn, tạo nền tảng để công nghệ nông nghiệp Việt Nam đi xa hơn.

Nhìn tổng thể, dấu ấn Học viện để lại tại Techfest 2025 không chỉ gói gọn trong những gian trưng bày đông khách. Điều quan trọng hơn là hình ảnh một cơ sở đào tạo - nghiên cứu đang đi đầu trong chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp Việt Nam: từ sản xuất truyền thống sang mô hình dựa trên tri thức, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Từ robot đến bộ kit sinh học, từ giống cây trồng đến chế phẩm môi trường, từ IoT đến blockchain, các sản phẩm của Học viện cho thấy diện mạo của một nền nông nghiệp đang thay da đổi thịt. Công nghệ không còn là dòng chảy phụ mà trở thành trục chính dẫn dắt toàn ngành.