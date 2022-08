Kpop có những màn trở lại lận đận: (G)I-DLE phải sửa MV vì thành viên rời nhóm, T-ara chấm dứt thời hoàng kim sau bản hit này!

Trong mỗi màn trở lại của các nhóm nhạc Kpop, tất nhiên không ai mong muốn có những scandal. Thế nhưng, điều này đã xảy ra đối với nhiều nhóm. Từ bị khán giả quay lưng sau bản hit đình đám cho đến thành viên rời nhóm, phải cắt bỏ cảnh quay trong MV đều có. Chắc chắn rằng đây là những màn comeback không mấy vui vẻ khi nhìn lại.

Day By Day - T-ara

Tuy là một bản hit đình đám nhưng ca khúc Day By Day lại gắn với một sự kiện buồn của T-ara khiến nhóm "lao dốc" và đánh mất danh tiếng. Vào giữa năm 2012, T-ara đã kết nạp thêm thành viên Areum và cho ra mắt sản phẩm Day By Day. Tưởng chừng như sự nghiệp huy hoàng của T-ara sẽ được viết tiếp thì sóng gió ập đến khi Hwayoung đóng vai "nạn nhân" bị cả nhóm bắt nạt và tạo nên làn sóng tẩy chay T-ara.

Sóng gió kéo đến với T-ara sau đợt comeback Day By Day vì Hwayoung

Cho đến năm 2018, T-ara mới chính thức được chính công ty chủ quản MBK Entertainment minh oan. Nhưng lúc này, sự nghiệp của nhóm đã bị ảnh hưởng quá nhiều sau 6 năm bị khán giả Hàn Quốc "ngó lơ".

Sau 6 năm mới được minh oan, lúc này T-ara đã bị rất nhiều người hâm mộ quay lưng

Black Suit - Super Junior

Vào tháng 11/2017, Super Junior đã có màn comeback với Black Suit nhưng trong các hoạt động quảng bá lại thiếu vắng "cây hút fan" Siwon. Điều không may mắn đã xảy ra khi chỉ một tháng trước khi Black Suit ra mắt, chú chó bull Pháp của gia đình Siwon là Bugsy đã cắn một người hàng xóm làm người này tử vong.

Siwon đã xin lỗi về những gì đã xảy ra và không tham gia các hoạt động quảng bá cho ca khúc Black Suit cũng như album Play của nhóm.



Màn quảng bá Black Suit của Super Junior thiếu vắng Siwon

Lý do là bởi chú chó của gia đình Siwon đã cắn một người hàng xóm làm người này tử vong

The Answer - AB6IX

Trưởng nhóm của AB6IX - Youngmin đã rời nhóm sau sự cố lái xe trong tình trạng say rượu vào ngày 31/5/2020. Ở thời điểm đó, AB6IX vẫn còn là một nhóm nhạc non trẻ và sức hút của Youngmin sau chương trình Produce 101 là một phần giúp cho nhóm có được thành công. Không chỉ thế, scandal còn đẩy lùi sự trở lại của AB6IX với The Answer cho đến cuối tháng 6. Thậm chí, các thành viên đã phải thu âm lại album.

Youngmin rời nhóm đầy đáng tiếc sau sự cố lái xe trong tình trạng say rượu

The Answer của AB6IX đã phải thu âm lại và dời ngày phát hành

FOLLOW - MONSTA X

Khi MONSTA X đang trong thời gian quảng bá bản hit FOLLOW thì Wonho lại vướng phải cáo buộc sử dụng chất cấm. Và Wonho đã phải rời nhóm ngay sau đó. Các thành viên của MONSTA X tiếp tục quảng bá ca khúc mà thiếu vắng đi Wonho. Mặc dù sau đó, cáo buộc liên quan đến chất cấm của Wonho đã được gỡ bỏ nhưng sự việc đã ảnh hưởng rất nhiều đến MONSTA X trong đợt quảng bá FOLLOW.

Wonho phải rời nhóm trong đợt quảng bá với FOLLOW

Naughty Boy - PENTAGON

Sau thành công của SHINE, PENTAGON đang trên đà đi lên với một trong những thành viên nổi bật là DAWN. Thế nhưng, trong màn comeback với Naughty Boy, ca khúc đã hoàn toàn bị "lu mờ" trước tin tức hẹn hò của HyunA và DAWN.

Mối quan hệ tình cảm của HyunA và DAWN được hé lộ vào tháng 8 năm 2018. Các trang tin tức tập trung nhiều vào tin tức hẹn hò hơn là sự trở lại của nhóm.

Chuyện tình cảm của HyunA và DAWN làm lu mờ hoàn toàn màn comeback của PENTAGON

No One - Lee Hi ft. B.I

Scandal đến với B.I không phải khi anh đang quảng bá cùng nhóm iKON. Cuối tháng 5/2019, B.I đã kết hợp cùng bạn thân Lee Hi trong ca khúc No One. Thế nhưng, ngay lúc đó, B.I lại vướng phải cáo buộc từng có ý định mua chất cấm vào năm 2016.

Sau đó, B.I đã thừa nhận rằng có từng suy nghĩ về chất cấm trong quá khứ nhưng chưa bao giờ sử dụng nó. B.I cũng đã quyết định rút khỏi iKON. Bất chấp scandal, Lee Hi vẫn tiếp tục quảng bá No One với một phiên bản ngắn hơn, cắt bỏ phần rap.

B.I vướng phải scandal liên quan đến chất cấm trong quá trình quảng bá với Lee Hi

Last Dance - (G)I-DLE

Last Dance là bài hát của (G)I-DLE được phát hành ngay khi tranh cãi bắt nạt học đường của Soojin bùng nổ. Điều này đã khiến nhóm phải thu âm lại bài hát, chỉnh sửa MV không có sự xuất hiện của Soojin như đã quay từ trước.

MV Last Dance của (G)I-DLE phải cắt bỏ các cảnh quay có Soojin

Soojin sau đó đã chính thức rời (G)I-DLE vì cáo buộc bắt nạt học đường

