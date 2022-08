Wonder Girls sau 5 năm tan rã: Có người đã thành mẹ bỉm sữa, thành công nhất vẫn là 2 cái tên này!

Wonder Girls chính thức ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nữ đầu tiên nhà JYP Entertainment vào tháng 2/2007 cùng ca khúc chủ đề Irony. Đội hình nhóm ban đầu gồm 5 thành viên: Sunye, Yeeun, Sunmi, Sohee và HyunA. HyunA ban đầu đảm nhận vai trò rapper chính của nhóm, thế nhưng vì gặp vấn đề sức khỏe, nữ thần tượng buộc phải rời nhóm. Yubin sau đó được thêm vào nhóm để thay thế cho vị trí của HyunA.

Đội hình ban đầu của Wonder Girls từ trái sang: Sunmi, Sohee, Yeeun, HyunA và Sunye

Yubin gia nhập Wonder Girls chỉ 3 ngày trước khi nhóm trở lại với bản hit đình đám Tell Me vào năm 2007. Năm 2008, nhóm tiếp tục củng cố vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop khi phát hành ca khúc So Hot, sau đó cuối năm ra mắt thêm Nobody, bài hát đã trở thành hiện tượng không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ.

Nhận thấy độ phổ biến của Wonder Girls ở Mỹ, năm 2009, JYP cho phát hành phiên bản tiếng Anh của ca khúc Nobody. Và nước đi này của JYP đã đạt được thành công mỹ mãn, đưa Wonder Girls trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá với vị trí thứ 76.



Nobody là ca khúc đầu tiên của nghệ sĩ châu Á lọt vào BXH Billboard Hot 100

Cũng từ đây, JYP bắt đầu tập trung vào các hoạt động quảng bá quốc tế của Wonder Girls. Nhóm đã tham gia lưu diễn cùng Jonas Brothers vào năm 2009 và dự định tổ chức concert riêng, thế nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại do Sunmi bất ngờ tạm ngừng hoạt động từ tháng 1/2010 để tập trung cho việc học, do cô nàng đã phải bỏ học cấp 2 để tham gia quảng bá cùng nhóm tại Mỹ.

Năm 2010, Sunmi tạm rời Wonder Girls để tập trung cho việc học

Sau sự rời nhóm đột ngột của Sunmi, Hyerim - một thực tập sinh của JYP Entertainment gia nhập nhóm. Với việc bổ sung thành viên mới, Wonder Girls đã tổ chức một chuyến lưu diễn Bắc Mỹ mang tên The Wonder World Tour vào tháng 4/2010 với nghệ sĩ cùng công ty là 2PM.

Hyerim là thành viên được bổ sung vào đội hình để thay thế Sunmi

Đội hình mới của Wonder Girls tiếp tục hoạt động cho đến năm 2012, khi Sunye bất ngờ thông báo sẽ kết hôn, nhóm một lần nữa gián đoạn. Không lâu sau, Sunye chào đón đứa con đầu lòng với chồng vào tháng 10/2013. Dù đã sinh con xong, nữ thần tượng vẫn quyết định rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình và công việc truyền giáo.

Năm 2018 sau khi rời Wonder Girls 6 năm, Sunye đã có 2 người con

Một thành viên khác là Sohee cũng quyết định rời nhóm để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Các thành viên còn lại của Wonder Girls đã trở lại vào năm 2015, Sunmi quay lại hoạt động và Yeeun thành trưởng nhóm mới. Họ tiếp tục cùng quảng bá và ra mắt 2 ca khúc là I Feel You và Why So Lonely. Đến năm 2017, JYP thông báo Wonder Girls chính thức tan rã sau 10 năm hoạt động.

Đội hình cuối cùng của Wonder Girls trước khi tan rã

2022 là thời điểm mà Wonder Girls đã tan rã được 5 năm. Hiện tại, có những thành viên vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ solo, có người lại thành công với sự nghiệp diễn xuất, cũng có người chỉ tập trung cho gia đình và công việc riêng. Hãy cùng điểm qua 7 thành viên từng là mảnh ghép của Wonder Girls hiện thế nào sau 5 năm nhóm tan rã.

1. Yeeun

Sau khi Wonder Girls tan rã vào năm 2017, Yeeun đã ký hợp đồng với Amoeba Culture. Nữ ca kĩ kiêm nhạc sĩ tài năng chính là người sáng tác ca khúc Only You của TWICE, chứng tỏ cô nàng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với công ty cũ của mình.

Yeeun hiện thuộc quyền quản lý của Amoeba Culture

Hiện tại, Yeeun đang hoạt động với nghệ danh HA:TFELT và cô nàng đã phát hành 1 album phòng thu và 3 single album với tư cách là một nghệ sĩ solo.

2. Sunye

Năm 2018, Sunye trở lại làng giải trí sau một thời gian dài ngưng hoạt động để tập trung cho gia đình. Cô nàng ký hợp đồng với công ty Polaris Entertainment và trở thành thành viên của chương trình truyền hình thực tế Mama The Idol, bao gồm 6 cựu thần tượng rút khỏi làng nhạc Kpop để trở thành cha mẹ. Các thành viên đã lập nhóm nhạc mới mang tên M.M.D và cùng nhau phát hành ca khúc WooAh HIP.

Vào tháng 2/2022, Sunye rời Polaris Entertainment và ký hợp đồng với công ty Blockberry Creative. Nữ thần tượng gần đây đã trở lại với tư cách là một nghệ sĩ solo cùng mini album [Genuine] và hiện đang quảng bá cho 2 ca khúc Glass Heart và Just A Dance.

Sunye trên bìa album [Genuine]

3. Yubin

Sau khi Wonder Girls tan rã, Yubin ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo vào năm 2018 với đĩa đơn Lady, dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Cuối năm đó, nữ thần tượng đã phát hành EP đầu tiên trong sự nghiệp với 3 ca khúc tự sáng tác.

Năm 2020, Yubin thành lập công ty quản lý của riêng mình mang tên rrr Entertainment và ký hợp đồng với cựu thành viên Wonder Girls là Hyerim. Gần đây nhất, cô nàng quay lại ngành giải trí khi được chọn là người dẫn chương trình truyền hình thực tế có tên Straight For Love của nhà đài SBS, dự kiến phát sóng vào tháng 8 tới.

Bức ảnh Sunye chụp cùng Yubin (trái) và Hyerim (phải) trong năm nay

4. Sunmi

Trước khi Wonder Girls tan rã, Sunmi vốn đã có sự nghiệp solo khá thành công dưới trướng JYP Entertainment với 2 ca khúc 24 hours và Full Moon. Sau khi rời công ty, danh tiếng của nữ thần tượng như "diều gặp gió" khi liên tiếp cho ra mắt những bản hit gây bão Kpop như Gashina, Heroine, Siren,...

Sunmi là 1 trong 2 cựu thành viên Wonder Girls có sự nghiệp solo thành công nhất

Gần đây Sunmi đã trở lại với đĩa đơn mới mang tên Heart Burn. Nữ thần tượng cũng thông báo về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ở Bắc Mỹ và châu Âu mang tên Good Girl Gone Mad, dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 8.

5. Sohee

Sohee chủ yếu tập trung vào hoạt động diễn xuất sau khi rời Wonder Girls. Cô nàng lần đầu được biết đến với vai trò diễn viên khi tham gia diễn xuất trong bộ phim ngắn Hàn Quốc The Synesthesia For Overtone Construction khi mới 12 tuổi.

Sohee tập trung trở thành diễn viên sau khi rời Wonder Girls

Năm 2016, Sohee đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh zombie nổi tiếng Train To Busan từng "làm mưa làm gió" rạp chiếu phim trong lẫn ngoài nước. Với khả năng diễn xuất được đánh giá cao, kể từ đó nữ thần tượng được giao vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Gần đây nhất là vai nữ trong bộ phim truyền hình Thirty-Nine của nhà dài JTBC.

Sohee trong bộ phim Train To Busan

Và gần đây nhất là bộ phim Thirty-Nine

6. Hyerim

Hyerim vẫn hoạt động dưới JYP Entertainment cho đến năm 2020, khi cô nàng ký hợp đồng với công ty rrr Entertainment của Yubin. Sau khi Wonder Girls tan rã, Hyerim đã trở thành một học giả khi đăng ký vào trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, khoa Truyền thông và Hội nghị Quốc tế. Tại trường Đại học, nữ thần tượng làm phóng viên tiếng Anh cho tờ báo của trường và là thành viên nhóm Hỗ trợ Đại học của Bộ Ngoại giao.

Sau khi rời Wonder Girls, Hyerim chủ yếu tập trung cho trường Đại học

Hyerim đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình vào năm 2020, một cuốn tiểu luận với nội dung dựa trên tình yêu và các mối quan hệ, cũng như cảm quan của tác giả với cuộc sống. Tháng 6 năm đó, nữ thần tượng kết hôn với bạn trai 7 năm là vận động taekwondo Shin Min Chul, họ đón con trai đầu lòng vào tháng 2 năm nay.

Hyerim cùng bạn trai trong lễ cưới vào năm 2020

Nữ thần tượng vừa chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2022

Hyerim vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên cũ của Wonder Girls. Nữ thần tượng đã quay một tập show Godfather của nhà đài KBS cùng với thành viên Sunye trước khi sinh con.

Sunye và Hyerim

7. HyunA

HyunA chắc hẳn là thành viên có sự nghiệp thành công nhất sau khi rời Wonder Girls, khi mỗi lần cô nàng debut với một tư cách mới đều tạo được dấu ấn nhất định. Rời nhóm vào năm 2007 để chữa bệnh, đến năm 2008 HyunA gia nhập CUBE Entertainment và ra mắt một lần nữa với 4MINUTE vào năm 2019.

Sau khi rời Wonder Girls, HyunA ra mắt một lần nữa với tư cách là thành viên nhóm nữ 4MINUTE

Năm 2010, HyunA chính thức debut solo với ca khúc Change. Tiếp nối sự thành công từ single đầu tay, nữ thần tượng ra mắt Bubble Pop vào năm 2011 và trở thành bản hit đình đám trong sự nghiệp. Cuối năm đó, HyunA cùng Hyunseung (BEAST) thành lập nhóm nhạc nam nữ đầu tiên của Kpop, dự án táo bạo tưởng chừng đầy rủi ro nhưng cuối cùng lại thành công vang dội khi ca khúc Trouble Maker từng trở thành cơn sốt toàn châu Á.

Năm 2017, 4MINUTE tan rã khi chỉ có HyunA tiếp tục ký hợp đồng với CUBE. Cô nàng tiếp tục các hoạt động solo của mình và thành lập một nhóm nhỏ khác có tên Triple H, cùng với Hui và E'Dawn (DAWN) của Pentagon.

Vào năm 2018, HyunA và DAWN xác nhận họ đã hẹn hò từ năm 2016. Ngay sau đó, CUBE Entertainment chấm dứt hợp đồng với cặp đôi với lí do vi phạm lòng tin vì công ty không hề hay biết về mối quan hệ này.

HyunA và DAWN buộc phải rời công ty do tự ý công khai hẹn hò

Đến năm 2019, HyunA và DAWN cùng nhau ký hợp đồng với công ty giải trí của PSY là P Nation. Cặp đôi được tư do sáng tạo cũng như thể hiện tình cảm trong âm nhạc. HyunA tiếp tục thành công vang dội với I'm Not Cool, sau đó còn cùng bạn trai ra mắt đĩa đơn PING PONG gây sốt cộng đồng fan Kpop.

Gần đây nhất, HyunA đã trở lại với mini album mới cùng MV chủ đề mang tên Nabillera. Với việc HyunA, Sunmi và Sunye đều phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong năm nay, người hâm mộ đang rất hi vọng Wonder Girls sẽ sớm tái hợp như cách mà SNSD đang rục rịch chuẩn bị trở lại.

Sunmi và HyunA được cho là 2 cựu thành viên Wonder Girls thành công nhất

