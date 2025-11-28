Kiều Anh 45 tuổi da vẫn láng mịn, nhan sắc 24 năm qua không đổi: Cứ kết thân 2 bộ môn, chăm dùng 2 viên uống này thì còn lâu mới già!

Sắp tới đây, NSƯT Kiều Anh sẽ chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim Gia đình trái dấu. Trong phim, chị vào vai bà Ánh, vợ ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thủ vai), một người phụ nữ tuổi 45 nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, vô tư, đôi khi còn "nhõng nhẽo" vì được chồng hết mực cưng chiều. Đây được đánh giá là một trong những vai diễn "đổi màu" đáng chú ý của Kiều Anh trong thời gian gần đây, bởi khác hẳn hình ảnh người phụ nữ từng trải, khắc khổ, có phần cam chịu mà khán giả đã quá quen thuộc ở chị suốt nhiều năm.

Điều khiến khán giả không khỏi "sốt nhẹ" chính là những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên được chia sẻ trước thềm phim lên sóng. Ở tuổi U50, Kiều Anh vẫn giữ được gương mặt thanh tú, làn da láng mịn, thần sắc tươi sáng. Không quá khi nói rằng, suốt 24 năm qua, từ vai Nhung trong "Phía trước là bầu trời" đến hiện tại, nhan sắc của Kiều Anh gần như không thay đổi, chỉ thêm phần mặn mà và dịu dàng hơn.

Vậy đâu là bí quyết trẻ lâu của NSƯT Kiều Anh?

1. Tập đều 2 bộ môn "chống già tự nhiên": Gym và yoga

Không chạy theo các trào lưu giảm cân cấp tốc hay phương pháp làm đẹp hào nhoáng, Kiều Anh lựa chọn gym và yoga như 2 bộ môn không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Đây cũng là sự kết hợp được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến nghị cho phụ nữ bước vào giai đoạn trung niên.

Theo các nghiên cứu được công bố trên Harvard Medical School, tập luyện sức mạnh (như gym) giúp duy trì cơ bắp, tăng mật độ xương và giảm nguy cơ lão hóa sớm do mất cơ, một tình trạng thường gặp sau tuổi 30. Khi khối cơ được duy trì tốt, tốc độ trao đổi chất ổn định hơn, cơ thể săn chắc và làn da cũng ít chảy xệ.

Trong khi đó, yoga lại nổi bật ở khả năng giảm stress, điều hòa hormone và cải thiện chất lượng giấc ngủ. National Institutes of Health (NIH) từng chỉ ra rằng, stress mạn tính làm tăng cortisol, hormone có liên quan trực tiếp đến quá trình lão hóa da, gây sạm da và hình thành nếp nhăn sớm. Yoga, với các bài tập thở và giãn cơ, giúp hạ cortisol, từ đó gián tiếp bảo vệ làn da và hệ nội tiết của phụ nữ.

Việc kết hợp gym và yoga không chỉ giúp Kiều Anh giữ vóc dáng gọn gàng mà còn mang lại vẻ tươi tắn, linh hoạt, điều mà khán giả dễ dàng cảm nhận qua ánh mắt và khí chất trẻ trung của cô trên màn ảnh.

2. Ưu tiên viên uống từ thiên nhiên để bơm collagen cho da từ bên trong

Bên cạnh việc vận động đều đặn, KIều Anh còn chú ý nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng các viên uống có nguồn gốc thiên nhiên, điển hình như tinh dầu gấc và vitamin E đỏ. Đây là những thành phần khá quen thuộc với phụ nữ Việt, song hiệu quả của chúng lại được chứng minh rõ ràng bởi nhiều nghiên cứu khoa học.

Tinh dầu gấc nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene, lycopene và vitamin E cao. Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, tác nhân chính gây lão hóa tế bào. Việc bổ sung lycopene đều đặn được ghi nhận có khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại của tia UV, duy trì độ đàn hồi và sắc da tươi sáng.

Trong khi đó, vitamin E, đặc biệt là vitamin E tự nhiên (thường được gọi là vitamin E đỏ), đã được ghi nhận vai trò quan trọng trong việc bảo vệ màng tế bào, giảm tổn thương oxy hóa và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da. Vitamin E còn giúp tăng khả năng giữ ẩm, từ đó hạn chế tình trạng da khô, nhăn nheo, vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau tuổi 35.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh, việc bổ sung các vi chất chống oxy hóa từ thực phẩm hoặc viên uống thiên nhiên cần duy trì đều đặn, đúng liều lượng, kết hợp lối sống lành mạnh thì mới mang lại hiệu quả bền vững, thay vì trông chờ vào các giải pháp "đẹp nhanh".