Giấc ngủ là quá trình cơ thể thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa và phục hồi quan trọng nhất. Bác sĩ Situ Huizhen, Trưởng khoa Tâm thần của Bệnh viện Đài Trung Rong Zong (Đài Loan, Trung Quốc) cho rằng 1 tiếng cuối cùng trước khi lên giường là "khoảng lặng vàng" mà cơ thể dùng để chuyển đổi sang trạng thái thư giãn và sẵn sàng nghỉ ngơi.

Vì vậy, bà khuyên có 7 việc tuyệt đối đừng làm trong 1 tiếng này để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, tránh hại sức khỏe tinh thần cũng như thể chất:

1. Sử dụng thiết bị điện tử có ánh sáng xanh

Ảnh minh họa

Đây là kẻ thù nguy hiểm nhất. Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính bảng hay TV sẽ ngăn chặn hoàn toàn quá trình sản xuất hormone melatonin của cơ thể. Melatonin là hormone báo hiệu cho cơ thể biết đã đến lúc nghỉ ngơi. Việc ức chế melatonin ngay trước giờ ngủ sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến não bộ ở trạng thái tỉnh táo và gây khó khăn cực độ khi cố gắng đi vào giấc ngủ sâu. Ngoài ra, chúng còn gây mỏi mắt, khô mắt và làm suy giảm thị lực, hại làn da.

2. Uống đồ uống chứa caffeine hoặc cồn

Theo bác sĩ Situ Huizhen, trong vòng 60 phút cuối cùng trước khi đi ngủ, việc nạp caffeine sẽ gây ra sự kích thích thần kinh và làm tăng nhịp tim tức thì. Còn đồ uống có cồn, dù ban đầu có thể tạo cảm giác buồn ngủ, nhưng lại chuyển hóa nhanh chóng, làm gián đoạn sâu sắc chu kỳ ngủ REM và gây mất nước, khiến bạn tỉnh giấc giữa đêm. Chúng đồng thời gây mất nước và tạo áp lực lên tim mạch, lâu dài rất hại sức khỏe, khiến ngủ đủ giấc thì dậy vẫn mệt.

3. Ăn bất kỳ thứ gì (kể cả ăn vặt)

Ăn trong vòng 1 tiếng trước khi ngủ là điều tối kỵ. Việc ăn bất kỳ món gì sẽ buộc hệ tiêu hóa, bao gồm dạ dày và tuyến tụy, phải làm việc ngay lập tức. Điều này làm tăng nhiệt độ cơ thể và kích thích các cơ quan nội tạng, ngăn cản cơ thể đạt được sự thư giãn cần thiết để chìm vào giấc ngủ. Thói quen này còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit và tích trữ mỡ thừa.

Ảnh minh họa

4. Làm việc hoặc thảo luận các vấn đề căng thẳng

Tham gia vào công việc hay tranh luận về các vấn đề nghiêm trọng sẽ ngay lập tức kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Sự kích thích tinh thần mạnh mẽ này sẽ làm tăng nồng độ hormone cortisol (hormone stress), khiến não bộ ở trạng thái cảnh giác cao và ngăn chặn sự tĩnh lặng cần thiết. Bác sĩ Situ Huizhen nhấn mạnh rằng việc này trực tiếp làm suy giảm khả năng thư giãn tâm lý. Nó còn khiến hệ thần kinh kiệt sức và làm suy giảm trí nhớ về lâu dài.

5. Hút thuốc

Nicotine là một chất kích thích thần kinh và vật lý cực mạnh. Hút thuốc lúc nào cũng hại nhưng càng hại vào trong vòng 1 tiếng trước khi ngủ. Bởi sẽ làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và kích thích sóng não, khiến cơ thể không thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Giống như caffeine, nicotine làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình chuyển đổi sang giấc ngủ. Hành động này gây hại nghiêm trọng đến phổi, mạch máu và da hơn khi làm sát giờ ngủ.

6. Uống quá nhiều nước

Ảnh minh họa

Chúng ta thường được khuyên uống nước trước khi đi ngủ nhưng uống nhiều hay sát giấc ngủ sẽ phản tác dụng. Hành động này dẫn đến việc phải thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm (Nocturia). Những lần thức giấc này sẽ làm phân mảnh chu kỳ ngủ của bạn, ngăn cản bạn đạt được các giai đoạn ngủ sâu phục hồi. Việc này còn có thể làm loãng nồng độ natri và tăng gánh nặng cho thận. Bác sĩ Situ Huizhen khuyên nên uống nước trước khi ngủ ít nhất 1 giờ và chỉ uống dưới 300ml, nước ấm nhẹ thì càng tốt.

Thay vào đó, khoảng thời gian này bạn nên nằm thư giãn hoặc nghe nhạc nhẹ, thiền, giãn cơ, tập thở để chuẩn bị cho giấc ngủ ngon hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor