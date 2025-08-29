Kiếm 1 tỷ/ năm, cả đời đi làm nộp lương cho vợ, sắp sửa nghỉ hưu người đàn ông bàng hoàng khi thấy sổ tiết kiệm trống rỗng

Suốt nhiều thập kỷ, ông A - một người đàn ông Nhật Bản 63 tuổi - sống cần kiệm đến mức gần như không có sở thích nào ngoài công việc và đọc sách. Với thu nhập từng chạm mốc 7 triệu yên/năm (hơn 1 tỷ đồng), ông vẫn chỉ nhận 30.000 yên (khoảng 5 triệu đồng) làm "tiền tiêu vặt" mỗi tháng, còn lại đều giao hết cho vợ quản lý. Trong suy nghĩ của ông, sự hy sinh ấy sẽ đổi lại một tuổi già thảnh thơi, một giấc mơ hưu trí không lo lắng.

Thế nhưng, chỉ còn hai năm nữa là nghỉ hưu, một câu nói lạnh lùng từ vợ đã khiến tất cả sụp đổ.

Ảnh minh hoạ

40 năm sống cần kiệm chỉ để mơ về cuộc sống về già "không làm gì cả"

Ông A làm việc trong một công ty vật liệu xây dựng ở Tokyo từ khi ra trường đến tận lúc gần hưu. Không đổi việc, hiếm khi nghỉ phép, ông kiên nhẫn gánh vác trách nhiệm gia đình suốt 40 năm. Ở tuổi 29, ông kết hôn với người vợ cùng tuổi, bà chọn ở nhà chăm sóc hai con. Kể từ đó, mô hình "chồng kiếm tiền - vợ giữ tiền" mặc định được duy trì.

Đời sống của ông giản dị đến mức khắc khổ: mỗi ngày mang theo hai nắm cơm đi làm, thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một gói snack hay lon nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi. Tiền cắt tóc, quần áo, ăn uống cùng đồng nghiệp - tất cả đều phải tính toán kỹ lưỡng trong 30.000 yên (khoảng 5 triệu đồng) ít ỏi.

Dù vậy, ông A vẫn không oán thán. Trong thâm tâm, phần thưởng ông mong chờ nhất chính là được tự do sau tuổi 65: ngủ nướng, đọc sách ở quán cà phê, và đôi khi đi du lịch cùng vợ.

Sự thật phũ phàng

Một ngày nọ, vợ ông bỗng đặt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn. Bên trong, chỉ vỏn vẹn 2 triệu yên (khoảng 350 triệu đồng). Bà nói: "Đây là tất cả tiền tiết kiệm của chúng ta".

Ông A chết lặng. Trong đầu ông luôn mặc định ngoài khoản tiền hưu trí 15 triệu yên (hơn 2,5 tỷ đồng) đã nhận ở tuổi 60, gia đình vẫn còn tích lũy kha khá. Vậy tiền đi đâu hết?

Câu trả lời dần hiện rõ: từ những bữa ăn với bạn bè, những chiếc túi hàng hiệu, cho tới niềm đam mê thần tượng Hàn Quốc… vợ ông đã chi tiêu nhiều hơn ông tưởng. Và bi kịch lớn nhất chính là khoản tiền "đầu tư" mà bà lao vào theo lời rủ rê trên mạng xã hội. Ban đầu có lãi, nhưng rồi thua lỗ chồng chất, cuối cùng mất trắng và thậm chí chẳng thể liên lạc lại với "người bạn online".

Ông A vừa sốc vừa giận, trách vợ không nói sớm để cùng tìm cách. Nhưng ông cũng phải thừa nhận lỗi của chính mình. Bao năm qua, ông chưa từng để tâm đến việc quản lý tài chính gia đình, chỉ biết giao hết cho vợ và an phận với số tiền tiêu vặt. Ông tin rằng chỉ cần chăm chỉ đi làm là đủ tròn trách nhiệm người chồng, người cha.

Ảnh minh hoạ

Sự thật giờ quá phũ phàng: tuổi hưu mà ông mong đợi bấy lâu nay sẽ không còn thong thả như ông tưởng. Sau khi rời công ty ở tuổi 65, ông sẽ buộc phải tiếp tục lao động để bù đắp thiếu hụt tài chính.

Ở Nhật Bản, mô hình tài chính "chồng đi làm - vợ quản lý chi tiêu, chồng nhận trợ cấp hàng tháng" đã tồn tại nhiều thập kỷ. Một khảo sát năm 2024 cho thấy tiền tiêu vặt trung bình của đàn ông Nhật (bao gồm cả tiền ăn trưa) chỉ khoảng 39.000 yên (gần 7 triệu đồng). Phần lớn họ sống cần kiệm, coi đó là cách bảo vệ kinh tế gia đình.

Nhưng khi mọi gánh nặng tài chính chỉ đặt trên vai một người, và khi sự tin tưởng biến thành buông lỏng, rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào. Giống như ông A, nhiều người chợt nhận ra: để có một tương lai ổn định, sự chia sẻ và minh bạch trong quản lý tài chính quan trọng không kém nỗ lực kiếm tiền.

Theo LTN