Môi giới "rỉ tai" tháng cô hồn bất động sản bước vào mùa sale ngầm: Có nên mua nhà?

Mỗi năm đến tháng 7 âm lịch, câu chuyện kiêng kỵ lại trở thành đề tài bàn tán: nào là không cưới hỏi, không ký hợp đồng lớn, không mua xe, thậm chí còn ngại… cắt tóc. Và tất nhiên, việc mua nhà – một trong những quyết định quan trọng bậc nhất đời người – cũng thường bị gạt sang “để tháng sau tính”. Nhưng liệu tháng cô hồn có thực sự đáng sợ đến mức phải khiến người mua bỏ lỡ cơ hội?

Tập tục kiêng kỵ là do tâm lý

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch gắn liền với những điều kiêng kỵ nên thường tránh các quyết định lớn. Thế nhưng, yếu tố này phần nhiều mang tính tâm lý. Thực tế, mua nhà không phải chuyện "nay hứng thì mua, mai chán thì bán" mà là kết quả của một kế hoạch dài hơi. Nếu chỉ vì chờ "qua tháng cô hồn" mà chần chừ, đôi khi người mua lại để vuột mất một căn hộ ưng ý.

Tháng cô hồn – mùa "sale ngầm" của bất động sản

Đây mới là góc nhìn thực tế ít người để ý. Khi nhiều khách hàng kiêng kỵ, thanh khoản thị trường giảm, chủ đầu tư hay môi giới thường phải đưa ra thêm ưu đãi để kích cầu. Không ít trường hợp, cùng một dự án, giá bán trong tháng 7 âm lịch lại "mềm" hơn vài trăm triệu so với trước đó.

Nỗi sợ nào đáng ngại hơn lãi suất?

Nếu phải chọn giữa nỗi sợ "tháng cô hồn" và nỗi sợ "ngân hàng tăng lãi vay", cái nào sẽ đáng sợ hơn. Tháng cô hồn còn có thể trấn an bằng nén nhang, nhưng lãi suất tăng thì chẳng cách nào xoay sở. Chờ qua tháng để ký hợp đồng, biết đâu đến lúc đó ngân hàng siết tín dụng, giá vốn tăng, hay căn hộ vừa nhắm đến đã có người khác đặt cọc.

Ngôi nhà vốn "vô tri", chẳng biết tháng nào là "cô hồn"

Một sự thật đơn giản: căn nhà không quan tâm đến tháng 7 âm lịch hay tháng nào khác. Điều quan trọng là chất lượng, vị trí, pháp lý và mức giá. Nhà đẹp, vị trí tốt, pháp lý rõ ràng thì mua tháng nào cũng tốt. Ngược lại, căn hộ xuống cấp, giấy tờ rối rắm, giá quá cao, thì kể cả có rước về trong tháng "vía thần tài" cũng không thành quyết định sáng suốt.

Quyết định cuối cùng: cái đầu lạnh và cái ví ấm

Vậy rốt cuộc có nên mua nhà trong tháng cô hồn? Câu trả lời phụ thuộc vào từng người. Nếu đã tìm được căn hộ ưng ý, tài chính vững vàng, thì chẳng có lý do gì phải trì hoãn. Còn nếu vẫn đang cân nhắc, tháng 7 âm lịch lại là khoảng thời gian vàng để khảo sát, thương lượng, bởi chủ nhà thường sẵn sàng "xuống nước" hơn.