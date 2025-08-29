Chiều 29/8: Giá vàng miếng, vàng SJC tăng không ngừng nghỉ, chuyên gia dự báo còn tiếp tục tăng

Chiều nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Trong phiên giao dịch, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vọt lên mức 127,8 - 129,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng thêm khoảng 400.000 đồng/lượng so với phiên buổi sáng.

Giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 121,2 – 124,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Cùng mức tăng, công ty SJC nâng giá vàng nhẫn lên 121 – 123,5 triệu đồng/lượng.

Riêng PNJ vẫn giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 120,7 – 123,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Chỉ trong vòng một tuần, giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng không ngừng nghỉ, với mức tăng trung bình gần 4 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến giá vàng miếng trong vòng 1 tuần qua. (Ảnh: Cafef)

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng từ nay đến cuối năm 2025, giá vàng thế giới và trong nước nhiều khả năng còn tiếp tục tăng mạnh bởi bốn nguyên nhân chính.

Thứ nhất, đồng USD suy yếu khi chỉ số USD Index đang ở mức thấp, đồng bạc xanh mất giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt, qua đó hỗ trợ cho vàng.

Thứ hai, căng thẳng thương mại với các chính sách thuế quan của Mỹ đang đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và trở thành điểm nóng bất ổn toàn cầu.

Thứ ba, rủi ro địa chính trị tại Ukraina và Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, càng củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Thứ tư, kinh tế Mỹ bấp bênh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thể hạ lãi suất do lo ngại thuế quan có thể làm lạm phát leo thang, khiến triển vọng kinh tế thêm bất ổn.

Ông Hiếu dự báo: “Tất cả những yếu tố đó đẩy giá vàng thế giới tăng cao. Dù có lúc giá vàng giảm do áp lực chốt lời, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Giá vàng có thể đạt 3.700 USD/ounce từ nay đến cuối năm.

Ông Hiếu phân tích thêm, tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung – cầu trong nước . Trong khi nguồn cung vàng còn nhiều hạn chế thì sức cầu liên tục gia tăng , đặc biệt trong bối cảnh tâm lý người dân có xu hướng tìm đến vàng như một kênh giữ giá an toàn. Vị này dự báo giá vàng trong nước hoàn toàn có thể vượt mốc 130 triệu đồng/lượng.﻿