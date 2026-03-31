Không phải vượt đèn đỏ hay nồng độ cồn, đây là vi phạm sẽ được camera AI tăng cường xử lý “phạt nguội” 24/24 thời gian tới, cao nhất lên đến 22.000.000 đồng

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là việc sử dụng hệ thống camera AI trong xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Từng vị trí, nút thắt là nguyên nhân gây ùn tắc đang từng bước được nhận diện và tháo gỡ.

Thực tế cho thấy, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố trung tâm, khu vực đông dân cư, đặc biệt là tại khu vực cổng bệnh viện, nhà ga, bến xe, trường học… gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm mất mỹ quan đô thị.

Trong khi đó, công tác xử lý trực tiếp gặp không ít khó khăn do phương tiện vi phạm thường dừng, đỗ trong thời gian ngắn, di chuyển ngay khi thấy lực lượng chức năng, hoặc diễn ra vào các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện lớn, gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi dừng, đỗ sai quy định được ghi nhận liên tục 24/24h. Hình ảnh vi phạm được tự động thu thập, trích xuất biển số, lưu trữ dữ liệu, phục vụ công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo hình thức “phạt nguội”. Qua đó góp phần khắc phục tình trạng vi phạm tái diễn, giảm áp lực cho lực lượng trực tiếp trên đường, đồng thời bảo đảm tính khách quan, chính xác trong quá trình xử lý.

Việc tập trung khai thác tối đa hiệu quả hệ thống camera AI đã và đang giúp xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, góp phần giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến phố trọng điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ xe tùy tiện tại nơi có biển cấm, khu vực đông phương tiện. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý thông qua hệ thống camera giám sát, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Mức phạt vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định với xe máy, ô tô mới nhất

Theo Khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình;

Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (25 cm) và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi dừng xe hoặc đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét như sau:

Dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (25 cm):

Phạt tiền từ 600.000 đồng - 800.000 đồng:

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng;

- Dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường;

- Dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường;

- Dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy;

- Đỗ xe trên dốc không chèn bánh.

- Dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét;

- Dừng xe trên đường dành riêng cho xe buýt;

- Dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước;

- Đừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe;

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Dừng xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe".

Phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng:

- Đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Dừng xe, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn của đường sắt.

- Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: Nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau; Điểm đón, trả khách; Trước cổng hoặc trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào; Nơi phân đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông; Nơi mở dải phân cách giữa; Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường.

- Đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét;

- Đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt;

- Đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước;

- Đỗ, để xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật;

- Đỗ xe nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe".

Phạt tiền từ 2 triệu đồng - 3 triệu đồng:

- Bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu (trừ trường hợp tổ chức giao thông cho phép), gầm cầu vượt (trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe), song song với một xe khác đang dừng, đỗ.

- Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

- Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định.

Phạt tiền từ 20-22 triệu đồng: Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông

Đối với xe máy

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường.

- Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông;

- Đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

- Dừng xe, đỗ xe trên điểm đón, trả khách, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Dừng xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe";

- Đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe";

- Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Dừng xe, đỗ xe trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Phạt tiền từ 600.000 đồng - 800.000 đồng: Dừng xe, đỗ xe trên cầu.

Phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng: Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định.

Phạt tiền từ 10 -14 triệu đồng: Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông