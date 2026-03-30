499 chủ ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố danh sách 499 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong khoảng thời gian từ ngày 11/3 đến 20/3. Các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống giám sát giao thông bằng camera và các thiết bị nghiệp vụ.

Theo cơ quan chức năng, những lỗi vi phạm phổ biến bao gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện; đi sai làn đường, phần đường quy định; không tuân thủ vạch kẻ đường…

Hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông do camera AI ghi lại

Việc triển khai đồng bộ hệ thống camera giám sát trên các tuyến giao thông trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận một cách chính xác, khách quan, qua đó đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cho biết, hình thức giám sát này không chỉ giúp tăng tính minh bạch, hạn chế sự can thiệp trực tiếp, mà còn nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân, kể cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động tra cứu thông tin vi phạm của phương tiện thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT tại "csgt.vn" hoặc sử dụng ứng dụng VneTraffic để kịp thời nắm bắt và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.