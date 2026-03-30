Việc chia sẻ dữ liệu camera của người dân được thực hiện theo quy định nào?

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 502 ngày 28-3 phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Chính phủ phê duyệt phương án kết nối hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự với Cơ sở dữ liệu quốc gia

Đáng chú ý, dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung kết nối đến Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc chia sẻ dữ liệu camera của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Luật Dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan; cơ quan công an tiếp nhận dữ liệu được chia sẻ có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo các quy định của Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Luật Dữ liệu có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đã quy định cụ thể về cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước. Theo đó, Điều 18 nêu rõ khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan nhà nước.

Cũng theo Điều 18, tổ chức, cá nhân phải cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần chủ thể dữ liệu đồng ý trong các trường hợp sau: Ứng phó với tình trạng khẩn cấp; khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; thảm họa; phòng, chống bạo loạn, khủng bố.

Điều 18 Luật Dữ liệu cũng quy định cơ quan nhà nước nhận được dữ liệu có trách nhiệm sau: Sử dụng dữ liệu đúng mục đích; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, lợi ích hợp pháp khác của chủ thể dữ liệu, tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật; hủy dữ liệu ngay khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích đã yêu cầu và thông báo cho chủ thể dữ liệu, tổ chức, cá nhân đã cung cấp dữ liệu; thông báo việc lưu trữ, sử dụng dữ liệu khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu, trừ trường hợp bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác. Luật Dữ liệu giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 18.

Trong khi đó, tại Quyết định 502 đã nêu rõ lộ trình thực hiện từ 1-1-2028 sẽ mở rộng kết nối các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư, vào hệ thống giám sát của địa phương theo cơ chế thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng thực hiện và tình hình thực tiễn tại từng địa phương để quy định lộ trình triển khai chi tiết, phân kỳ thực hiện các dự án thành phần theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và tiến độ chung của phương án.

Chính phủ cũng giao Bộ Công an phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc sử dụng hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt camera giám sát và chia sẻ dữ liệu hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của địa phương lắp đặt camera giám sát và chia sẻ dữ liệu hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.