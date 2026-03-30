Phẫn nộ clip chủ siêu thị lao lên căn hộ chung cư chửi bới 2 cụ bà ở Hà Nội: Công an vào cuộc

Mới đây, mạng xã hội vô cùng bất bình trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần âu, sơ vin từ thang máy đi ra, đến trước cửa một căn hộ chung cư, thái độ hung hăng, liên tục đập, kéo cửa, chỉ trỏ vào phía trong nhà. Một người đàn ông khác mặc áo đen đi cùng ra sức can ngăn người mặc áo trắng.

Lát sau, người mặc áo đen can ngăn, đưa người áo trắng ra phía khu vực thang máy nhưng người này vẫn chưa hết tức giận, nhiều lần định quay lại phía căn hộ. Sau đó, những người này rời đi. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 28/3 tại căn hộ 306, chung cư 27 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin từ bài đăng trên mạng xã hội, người đàn ông mặc áo trắng là chủ một siêu thị phía dưới sảnh chung cư. Còn phía trong căn hộ có 2 cụ bà sinh sống. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành động của người đàn ông và mong cơ quan chức năng vào cuộc.

Trao đổi trên báo Dân trí chiều 30/3, đại diện Ban quản trị chung cư 27 Lạc Trung xác nhận sự việc. Ban quản trị chung cư đã thu thập các tài liệu, bằng chứng liên quan và chuẩn bị hồ sơ gửi cơ quan công an song việc này chưa được thực hiện do cư dân đã chủ động phản ánh vụ việc với cơ quan chức năng.

Người đàn ông áo trắng là chủ siêu thị có hành động đập, kéo cửa, chỉ trỏ vào phía trong căn hộ của 2 cụ bà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chị Hương, chủ căn hộ số 306 cho hay mẹ của chị vừa xuất viện, đang ở nhà nghỉ dưỡng cùng dì ruột, 2 cụ bà đều đã ngoài 70 tuổi. Vào hôm xảy ra sự việc, chị sang thăm mẹ. Khi 2 mẹ con đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng đập cửa kèm theo lời gọi lớn: 2 bà kia ra đây.

Khi chị Hương mở cửa gỗ bên trong thì thấy 2 người đàn ông lạ mặt, một người vừa chửi bới, vừa tìm cách mở cửa xông vào, người còn lại cố gắng can ngăn. Nữ chủ nhà cho biết, người đàn ông mặc áo trắng có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục yêu cầu “2 bà kia ra đây”, đồng thời chửi bới mẹ chị bằng những lời không hay. Sau đó, chị Hương đã trình báo sự việc tới Công an phường Vĩnh Tuy.

Dù được can ngăn, người đàn ông vẫn nhiều lần định quay lại căn hộ. (Cắt từ clip)

Người con gái tâm sự thêm, hiện mẹ của chị rất hoảng sợ, 2 cụ bà không dám ra ngoài một mình. Gia đình rất lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp bảo vệ 2 cụ.

Cũng trên Dân trí , ông N.Đ.N., bảo vệ chung cư cho hay nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc siêu thị muốn lắp đặt cục nóng điều hoà gần lối thoát hiểm tầng 3 chung cư. Tuy nhiên, cư dân không đồng ý vì lo ngại tiếng ồn và hơi nóng, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận phản ánh và cho biết đang kiểm tra, xác minh vụ việc.

