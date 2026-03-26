303 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại TP.HCM, ngày 23/3, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT PC08, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã ghi nhận và gửi thông báo vi phạm đến 103 trường hợp người điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè trên tuyến đường Quang Trung, phường Gò Vấp.

Theo lực lượng chức năng, chỉ trong khoảng 15 phút quan sát, hệ thống camera giám sát giao thông đã phát hiện hơn 100 trường hợp xe máy đi lên vỉa hè tại khu vực này. Toàn bộ dữ liệu vi phạm đã được trích xuất, lập hồ sơ và chuyển thông báo đến chủ phương tiện theo quy định.

Cũng tại TP.HCM, ngày 25/3, Phòng CSGT Công an TP.HCM tiếp tục công bố danh sách phạt nguội đối với nhiều trường hợp xe máy vi phạm quy định khi băng qua đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát giao thông. Sau khi trích xuất dữ liệu, lực lượng CSGT đã tiến hành lập hồ sơ và gửi thông báo xử phạt đến chủ phương tiện theo quy định.

Còn ở Hưng Yên, theo thông tin từ Công an tỉnh, trong thời gian từ ngày 16/3 đến 22/3, Phòng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận 85 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống giám sát và xử lý phạt nguội.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong vòng 24 giờ từ 7h30 ngày 1/3 đến 7h30 ngày 2/3, hệ thống camera AI giám sát giao thông tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã phát hiện tổng cộng 104 trường hợp vi phạm.

Riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống tự động ghi nhận 55 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ. Ngoài ra, camera giám sát cũng phát hiện 46 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này. Đáng chú ý, trong thời gian ghi nhận không phát sinh trường hợp đi ngược chiều.

Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách nhanh chóng liên hệ với đơn vị CSGT nơi phát hiện vi phạm hoặc tra cứu thông tin trên cổng dịch vụ công để thực hiện việc nộp phạt theo quy định.