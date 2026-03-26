T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh Bách Khoa cứu người trong đám cháy ở Lĩnh Nam

Trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tấm gương thanh niên tiêu biểu có hành động dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú.

Nguyễn Lê Tú là sinh viên khoa Vật lý Kỹ thuật, người vừa có hành động dũng cảm, tham gia phối hợp với người dân cứu được 5 người thoát khỏi đám cháy ngày 24/3 tại ngôi nhà cao 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Kể tóm tắt lại sự việc, Tú cho biết, trên đường đi tập về, phát hiện ngôi nhà bị cháy, khói đen bao trùm nên đã nhanh chóng cùng một số người dân tìm cách tiếp cận ngôi nhà từ mái tôn để hỗ trợ cứu người.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nguyễn Lê Tú

Sau khi cứu được hai ông bà, biết trong đám cháy vẫn còn phụ nữ và 3 cháu bé mắc kẹt, không ngần ngại hiểm nguy tính mạng, Tú và người con rể của gia đình đã leo mái tôn để xuống các tầng tìm kiếm.

Khói đen dày đặc khiến nam sinh “không thở nổi” và “cay xè mắt” nhưng em tìm nước dội từ đầu xuống để tiếp tục cứu người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận và phối hợp đưa các nạn nhân trong vụ cháy ra ngoài. Tú cũng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh Nguyễn Lê Tú, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá hành động dũng cảm cứu người trong hoạn nạn của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội có ý nghĩa cao đẹp, được lan tỏa rộng rãi. Khẳng định, ĐH Bách Khoa Hà Nội là ngôi trường giàu truyền thống, không chỉ về học tập, nghiên cứu khoa học mà còn có nhiều tấm gương tiêu biểu của đoàn viên, sinh viên qua các thế hệ.

“Hình ảnh cứu người trong cơn hoạn nạn của Tú cũng đại diện cho sinh viên ĐH Bách Khoa nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung”, anh Triết nói.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn tuyên dương hành động dũng cảm cứu người của nam sinh ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, ngay trong chiều qua, Trung ương Đoàn vừa tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ở các lĩnh vực. Hôm nay, các gương mặt trẻ cùng 100 đoàn viên được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là vinh dự vô cùng to lớn.

Nguyễn Lê Tú cho biết, em vừa được xuất viện về nhà hôm nay.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chúc Tú sớm phục hồi sức khỏe, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học tập đồng thời tiếp tục có thêm những đóng góp cho cộng đồng, xã hội đồng thời bày tỏ mong muốn, các thầy cô giáo, tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên của ĐH Bách Khoa Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên học tập, cống hiến sức trẻ của mình thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Từ hành động cao đẹp của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhắn nhủ sinh viên trên toàn quốc, bằng tri thức, tấm lòng nhiệt huyết của mình có những hành động cụ thể, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ niềm tự hào khi sinh viên của ĐH hành động cứu người trong vụ cháy gây xúc động cho nhiều người.

Theo PSG Thắng, ngoài học tập, nhà trường luôn giáo dục, hướng sinh viên tới những giá trị cốt lõi: dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì cộng đồng.

Với Nguyễn Lê Tú, em được học tập, rèn luyện những năm tháng dưới mái trường phổ thông và đến nay trở thành sinh viên năm thứ hai của ĐH đã có những phẩm chất, giá trị cao đẹp. Đại học Bách Khoa Hà Nội có trách nhiệm đào tạo, giáo dục để ngày càng có nhiều sinh viên giỏi tri thức và biết cống hiến với cộng đồng hơn nữa.