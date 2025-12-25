Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong gần 25 năm qua, bổ sung tới gần 2.000 tấn

Kể từ đầu năm 2000, các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới đã liên tục tăng dự trữ vàng. Khi niềm tin toàn cầu vào các loại tiền tệ dự trữ truyền thống như đô la Mỹ đang bị thử thách bởi lạm phát, lệnh trừng phạt và sự biến động địa chính trị, nhiều quốc gia đang chuyển sang sử dụng vàng như một công cụ lưu trữ giá trị chiến lược.

Theo thống kê của Visual Capitalist tổng hợp dưa trên dữ liệu của IMF, WB, WGC và các NHTW, Nga dẫn đầu các quốc gia trong việc bổ sung dự trữ vàng kể từ năm 2000, với mức tăng 1.948 tấn lên hơn 2.330 tấn tính đến 2024.

Theo sau Nga là Trung Quốc với mức tăng 1.885 tấn lên gần 2.280 tấn vàng. Tổng cộng, 2 cường quốc này chiếm hơn 1 nửa tổng số vàng mà các NHTW bổ sung vào dự trữ trong giai đoạn này.

Việc Nga và Trung Quốc tăng mạnh lượng vàng dự trữ là một phần trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã đẩy nhanh chiến lược phi đô la hóa, ưu tiên vàng để bảo vệ dự trữ khỏi bị tịch thu hoặc mất giá.

Động thái của Trung Quốc cũng mang tính chiến lược. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ và mong muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, Bắc Kinh đã âm thầm tích lũy vàng, thường thông qua các giao dịch mua của ngân hàng trung ương và chuyển giao từ các mỏ trong nước.

Nga và Trung Quốc thậm chí đã tham gia vào các thỏa thuận thương mại vàng song phương không thông qua hệ thống tài chính của Mỹ.

Các NHTW dự kiến ​​sẽ tiếp tục là bên mua ròng vàng cho trong những năm tiếp theo. Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát, phân mảnh địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa tài sản vẫn tồn tại, vàng vẫn là một kênh lưu trữ giá trị trung lập và bền vững, đặc biệt đối với các quốc gia đang tìm kiếm sự độc lập khỏi hệ thống tài chính phương Tây.