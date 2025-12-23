Khoan liên tục hơn 1.000 lỗ, phát hiện 125 tấn vàng nguyên chất sau 8 năm khảo sát

Dự án khai thác vàng Koné tại khu vực tây bắc Côte d’Ivoire, do tập đoàn Montage Gold của Canada trực tiếp đầu tư và phát triển, đang nổi lên như một biểu tượng mới của ngành khai khoáng Tây Phi.

Với quy mô trữ lượng, công suất vận hành và giá trị kinh tế vượt trội, Koné được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho hai vùng Kani và Dianra, đồng thời đưa Côte d’Ivoire tiến gần hơn tới vị thế cường quốc vàng mới của châu Phi.

Theo các báo cáo kỹ thuật và nghiên cứu khả thi cập nhật, Koné hiện là mỏ vàng lớn nhất từng được xác nhận tại Côte d’Ivoire. Trữ lượng quặng xác thực đạt 174,3 triệu tấn quặng, với hàm lượng vàng trung bình 0,72 gram mỗi tấn quặng (g/t). Theo chuẩn quốc tế, lượng vàng nguyên chất tương đương khoảng 124,7 tấn vàng.

Nếu xét trên phạm vi tài nguyên rộng hơn theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Côte d’Ivoire, tổng trữ lượng của toàn dự án được ước tính lên tới 155,5 tấn vàng, khẳng định Koné là một dự án vàng mang tầm vóc thế giới.

Ước tính, riêng 155,5 tấn vàng trong lòng đất Koné đã có giá trị lý thuyết lên tới hơn 287.000 tỷ đồng. Con số này chưa tính tới khả năng mở rộng trữ lượng trong tương lai và hiệu ứng lan tỏa kinh tế mà dự án mang lại.

Khai thác vàng ở mỏ Koné

Không chỉ nổi bật về quy mô tài nguyên, Koné còn được thiết kế để vận hành ở cấp độ công nghiệp lớn. Công suất xử lý quặng dự kiến đạt 11 triệu tấn mỗi năm, đưa Koné trở thành mỏ vàng lớn thứ3ba tại Tây Phi, chỉ xếp sau hai đại dự án tại Burkina Faso và Guinea.

Tổng mức đầu tư ban đầu cho dự án ước tính khoảng 400 tỷ franc CFA (20.800 tỷ đồng), trong đó Montage Gold đã cam kết và giải ngân khoảng 418,3 triệu USD (10.460 tỷ đồng) cho các hạng mục thiết bị, xây dựng và hạ tầng chiến lược.

Theo tính toán kinh tế, mỏ Koné sẽ có vòng đời khai thác khoảng 16 năm, với tổng sản lượng thu hồi dự kiến khoảng 111 tấn vàng. Chi phí duy trì toàn diện (AISC) ở mức 998 USD mỗi ounce, tương đương khoảng 32.100 USD/kg, được đánh giá là khá cạnh tranh trong bối cảnh chi phí khai khoáng toàn cầu gia tăng.

Riêng trong 8 năm đầu vận hành, sản lượng trung bình hàng năm dự kiến đạt 9,3 tấn vàng, có thời điểm cao nhất lên tới gần 11,8 tấn mỗi năm, mang lại dòng tiền ổn định và nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia.

Đằng sau những con số ấn tượng đó là một quá trình thăm dò địa chất bài bản và kéo dài nhiều năm. Theo công bố của Montage Gold, mỏ Koné được xác định thông qua chương trình thăm dò tích hợp, kết hợp giữa khảo sát địa vật lý, địa hóa bề mặt và khoan lõi kim cương quy mô lớn. Chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị và xác nhận tài nguyên, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 1.000 mũi khoan, với tổng chiều dài khoan tích lũy vượt 300.000 mét.

Các mũi khoan được bố trí theo mạng lưới dày đặc nhằm xác định chính xác hình thái thân quặng, độ sâu, độ liên tục và hàm lượng vàng trong từng khối địa chất.

Chiến lược thăm dò chưa dừng lại. Trong năm 2025, Montage Gold đang triển khai chương trình khoan bổ sung lên tới 120.000 mét, với mục tiêu phát hiện thêm ít nhất 31 tấn vàng tài nguyên đo đạc và chỉ định, có hàm lượng cao hơn tối thiểu 50% so với mỏ chính.

Các khu vực vệ tinh như Gbongogo Main đã cho kết quả tích cực, khi tài nguyên chỉ định tại đây tăng lên gần 28,7 tấn vàng, với hàm lượng vượt trội 1,32 g/t, hứa hẹn sẽ được đưa vào kế hoạch khai thác sớm để nâng cao hiệu quả kinh tế toàn dự án.

Tiến độ xây dựng tại hiện trường cũng đang được đẩy nhanh. Hơn 4,5 triệu giờ lao động an toàn đã được ghi nhận, cho phép dự án hoàn thành lắp đặt 6 bồn CIL, nền móng nhà máy và hệ thống cấp nước sớm hơn kế hoạch hai tháng. Theo lộ trình, máy nghiền bi sẽ được bàn giao vào quý I/2026, và mẻ vàng đầu tiên dự kiến ra lò vào quý II/2027.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, Koné còn tạo tác động xã hội sâu rộng với khoảng 4.500 việc làm trực tiếp và gián tiếp, cùng hàng loạt chương trình an sinh cho cộng đồng địa phương.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Alassane Ouattara, ban lãnh đạo Montage Gold khẳng định, với nguồn thanh khoản hiện có hơn 900 triệu USD (22.500 tỷ đồng), tập đoàn hoàn toàn đủ năng lực đưa “viên ngọc quý” Koné vào khai thác đúng tiến độ, góp phần củng cố vị thế của Côte d’Ivoire trên bản đồ vàng thế giới.

Tổng hợp﻿