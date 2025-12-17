Chưa từng có: ‘Quái vật’ đào hầm nặng 4.000 tấn xuất hiện, khoan liên tục 10 km ở 89 mét dưới lòng sông, có thể khiến ngành xây dựng đường hầm cao tốc thay đổi mãi mãi

Ngày 16/12, cỗ máy khoan hầm khổng lồ mang tên Linghang - được biết đến là máy đào hầm tốc độ cao có đường kính lớn nhất thế giới, đã chính thức vượt qua mốc 10.000 mét đào ngầm, theo thông tin từ Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG).

Thành tích này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong dự án xây dựng đường hầm kết nối Sùng Minh và Tô Châu, dự kiến sẽ kết nối các thành phố ven sông Dương Tử như Thượng Hải, Nam Kinh và Hợp Phì qua mạng lưới đường sắt cao tốc.

Linghang không chỉ nổi bật bởi đường kính cắt khổng lồ 15,4 mét, mà còn sở hữu chiều dài tới 148 mét và trọng lượng khoảng 4.000 tấn, tương đương 20 chiếc máy bay Boeing 747 cộng lại. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một máy khoan hầm có đường kính 15 mét hoàn thành hơn 10 km đào liên tục chỉ với một lần xuất phát.

Đường hầm Sùng Minh - Tô Châu đang trong quá trình xây dựng.

Theo ông Li Bin, tổng kỹ sư dự án, Linghang cũng đã lập kỷ lục thế giới về tốc độ khoan hầm, với thành tích 718 mét chỉ trong 1 tháng. Ngoài ra, tuyến hầm này còn đạt độ sâu 89 mét dưới lòng sông Dương Tử và được thiết kế cho tàu cao tốc đạt tốc độ tối đa lên đến 350 km/h. Đây là một cột mốc chưa từng có đối với đường hầm dưới nước.

Linghang được trang bị hệ thống điều khiển thông minh tiên tiến, cho phép tự động điều chỉnh áp suất, dự đoán địa chất phía trước, và tự dẫn đường trong quá trình khoan. Toàn bộ quá trình vận hành được thực hiện theo chế độ không người lái, kết hợp cùng khả năng học máy từ hàng trăm bộ dữ liệu lịch sử. Điều này giúp đảm bảo tốc độ ổn định, ít sai số, giảm rủi ro và hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công.

Kỹ sư thiết bị Wang Yi chia sẻ: “Hệ thống thông minh cho phép phân tích và ra quyết định trong thời gian thực, kết hợp giám sát có người với vận hành tự động, tối ưu cả về hiệu quả lẫn an toàn.”

Khi hoàn thành vào cuối năm 2026, đường hầm Sùng Minh - Tô Châu sẽ đóng vai trò quan trọng trong tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Nam Kinh - Hợp Phì, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp lớn của miền Đông Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là hạ tầng trọng điểm nhằm thúc đẩy sự tích hợp sâu hơn của vùng châu thổ Dương Tử, một trong những khu vực kinh tế năng động nhất đất nước.

Dự án đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, vì tuyến hầm đi qua các khu dân cư, đê điều, vùng neo đậu tàu và cả các khu bảo tồn sinh thái. Các kỹ sư tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra thiết bị, bảo trì định kỳ và ứng dụng công nghệ xây dựng thông minh để đảm bảo chất lượng công trình ở giai đoạn cuối.

Sự kiện này không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn khẳng định năng lực công nghiệp của Trung Quốc. Từ năm 2017, quốc gia này đã tự sản xuất thành công máy khoan hầm có đường kính 15 mét, chấm dứt sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, hiện nay các mẫu máy khoan do Trung Quốc chế tạo chiếm tới 70% thị phần toàn cầu, mở đường cho những công trình hạ tầng quy mô lớn trong và ngoài nước.

Theo Interesting Engineering; Xinhua