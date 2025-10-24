Không phải Hà Anh Tuấn mà 1 fan của nam ca sĩ này mới đang gây bão MXH vì học vấn quá KHỦNG!

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip nam ca sĩ Hà Anh Tuấn giao lưu cùng người hâm mộ khi tham dự một chương trình ở nước ngoài. Trong đoạn clip, một người hâm mộ đã thích thú gọi to Hà Anh Tuấn là "Lớp trưởng". Được biết, người hâm mộ này chính là bạn cùng lớp của giọng ca "Tháng tư là lời nói dối của anh" khi cả hai còn là học sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).

Thấy bạn bay từ Việt Nam qua xem mình biểu diễn, Hà Anh Tuấn không khỏi vui mừng. Anh hồ hởi chạy lại bắt tay, chụp ảnh kỷ niệm và còn hôn nhẹ lên đầu bạn.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng "họp lớp" này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không ít người để lại bình luận khen ngợi tình bạn đẹp của Hà Anh Tuấn. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra danh tính của bạn cùng lớp với Hà Anh Tuấn, không phải ai xa lạ mà chính là một bác sĩ có học vấn khủng.



Màn hội ngộ của Hà Anh Tuấn và bạn học

Được biết, đây chính là Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Đức Minh, hiện đang làm việc tại khoa nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Đỗ Đức Minh học vấn, chuyên môn vô cùng đáng nể. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM (2002 - 2008), anh tiếp tục theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội tiết tại cùng trường đại học (2008 - 2010).

Từ năm 2010 đến 2015, anh sang Ý du học và hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại trường SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) - một trong những viện nghiên cứu hàng đầu châu Âu về khoa học thần kinh và sinh học ứng dụng. Sau khi trở về nước, vào năm 2015, anh công tác tại Trung tâm Y sinh học phân tử - Đại học Y Dược TP.HCM, đảm nhiệm vai trò nghiên cứu viên, giảng dạy và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia lẫn quốc tế.

Theo thông tin trên trang website chính thức của trường Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ Đỗ Đức Minh hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Trung tâm Y sinh học phân tử.

Thông tin của Bác sĩ Đỗ Đức Minh

Được biết, Hà Anh Tuấn cũng có học vấn rất khủng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà Anh Tuấn thi đỗ cùng lúc 2 trường: Thủ khoa Đại học Ngân hàng, Á khoa Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và giành luôn một suất học bổng học tại Hoa Kỳ. Do yêu thích Hóa học, anh lựa chọn đi du học tại trường Technische Universität Darmstadt, Đại học kỹ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức.

"Đúng là học sinh chuyên Lê Hồng Phong có khác, đỉnh thật", "tiết lộ thêm những "con tướng mạnh" khác của lớp học này đi ạ, mới 2 người thôi mà thấy khủng quá rồi", "lớp toàn người giỏi mà Hà Anh Tuấn ngày xưa được làm lớp trưởng, đủ thấy ngày xưa anh học đỉnh cỡ nào",... - cư dân mạng để lại bình luận xuýt xoa trước thành tích của 2 người bạn học cũ một thời.

Nói thêm về THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM, đây là một trong những ngôi trường chuyên top đầu cả nước. Học sinh thi đỗ vào ngôi trường đều là những em có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Cựu học sinh của trường có rất nhiều cái tên nổi tiếng, thuộc nhiều lĩnh vực từ Khoa học - Giáo dục, Văn hóa - Nghệ thuật đến Quân sự, Chính trị - Xã hội,...