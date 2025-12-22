Trong khi nhiều người đã biết rõ rằng chế độ ăn nghèo nàn, căng thẳng kéo dài hay thiếu ngủ đều là những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa, vẫn có một thói quen khác, phổ biến đến mức ít ai để ý, có thể đang khiến bạn già nhanh hơn mình nghĩ.

Và nếu bạn đang đọc những dòng này trên màn hình điện thoại hay máy tính, thì thật trùng hợp, chính thói quen dán mắt vào các thiết bị số là thủ phạm số 1. Chúng gây ra loạt tác hại như:

1. Ít vận động hơn

Nếu một ngày của bạn bắt đầu với việc nhìn vào màn hình, tiếp tục trước máy tính cả ngày, rồi kết thúc bằng việc xem TV hoặc lướt điện thoại, tổng thời gian bạn ngồi yên một chỗ sẽ rất lớn.

Các nhà khoa học cho rằng, thời gian ngồi quá dài liên quan đến tình trạng chuyển hóa kém, gia tăng mỡ bụng, giảm khối cơ và chức năng ty thể, tất cả đều là yếu tố thúc đẩy lão hóa sớm.

2. Giảm tương tác xã hội trực tiếp

Kết nối bạn bè qua màn hình có thể tiện lợi, nhưng nó không thể thay thế giao tiếp trực tiếp giữa người với người, thứ quan trọng đối với sức khỏe tinh thần, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.

Nếu dựa quá nhiều vào tin nhắn hay mạng xã hội, bạn có nguy cơ cảm thấy cô đơn, điều này có liên quan đến tăng viêm và lão hóa nhận thức nhanh hơn.

3. Ánh sáng xanh từ màn hình làm da có thể già nhanh hơn

Màn hình thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh, loại ánh sáng kích thích hoạt động não bộ. Nhưng ánh sáng này còn có thể:

Gây stress oxy hóa cho da

Làm tăng bức xạ gốc tự do

3. Kích hoạt viêm và tổn thương DNA

Những yếu tố này đều góp phần vào lão hóa da sớm như nếp nhăn và mất đàn hồi.

4. "Cổ công nghệ" - tư thế sai gây lão hóa da và xương

Tư thế cúi đầu nhìn điện thoại hay máy tính (còn được gọi là "cổ công nghệ") không chỉ mỏi cổ mà còn tạo nếp gấp trên da vùng cổ, góp phần làm da nhanh chảy xệ và lão hóa hơn theo thời gian.

5. Gián đoạn giấc ngủ do màn hình làm tăng lão hóa toàn thân

Ánh sáng xanh vào buổi tối có thể ức chế sản xuất melatonin, hormone giúp ngủ ngon, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.

Giấc ngủ không sâu không chỉ khiến bạn mệt mỏi hôm sau, nó còn liên quan đến tăng phản ứng viêm và tăng tốc quá trình lão hóa não và cơ thể.

Làm thế nào để hạn chế thói quen này và trẻ lâu hơn?

Các chuyên gia gợi ý những cách sau đây để giảm thiểu tác hại của thời gian dùng màn hình:

- Đặt điện thoại xa tầm tay khi không cần thiết, đặc biệt là trước khi ngủ

- Để điện thoại úp mặt xuống hoặc ở phòng khác vào buổi tối

- Tắt thông báo mạng xã hội hoặc tạm vô hiệu hóa các ứng dụng gây phân tâm

- Dành thời gian đi bộ, vận động không cầm điện thoại

- Ưu tiên kết nối trực tiếp với bạn bè và người thân thay vì chỉ qua màn hình

- Kết hợp hoạt động thể lực, chế độ ăn giàu thực vật và tư thế đúng khi dùng thiết bị.

(Nguồn: Yahoo, Health)