Đối với người Việt Nam, từ lâu tỏi trở thành loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh việc nấu chín, ăn tỏi sống lại còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Vậy, ăn tỏi mỗi ngày có tác dụng gì?

Trị cảm cúm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, ăn tỏi sống có thể giúp cơ thể chống lại những cơn cảm lạnh thông thường bởi tính sát khuẩn trong loại củ này rất mạnh. Không những thế, tính ấm của tỏi còn giúp khử hàn ẩm và loại trừ tác nhân gây ho.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trong tỏi có Allicin - thành phần rất tốt để trị bệnh cảm cúm hiệu quả. Chất này sẽ giúp giảm nghẹt mũi, làm long đờm, giảm ho và khiến người bệnh cảm thấy dễ thở hơn. Vì thế, vào thời điểm bị cúm, hãy ăn tỏi sống để giảm ho và tăng cường hệ miễn dịch từ đó giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn.

Hạ huyết áp

Nói đến tác dụng khi ăn tỏi sống với sức khỏe chúng ta không thể quên vai trò giúp hạ huyết áp của loại của này. Các loại hoạt chất trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp gần giống như các loại thuốc chuyên dùng được dùng điều trị cao huyết áp.

Đặc biệt, allicin trong tỏi đảm nhận tốt nhất vai trò ấy. Vì thế muốn trị cao huyết áp thì ăn tỏi sống mỗi ngày cũng là một cách rất hiệu quả.

Tốt cho sức khoẻ não bộ và chức năng nhận thức

Suy giảm nhận thức và các rối loạn trí nhớ là vấn đề ngày càng phổ biến khi dân số già hóa. Nhiều bằng chứng cho thấy tỏi có thể góp phần bảo vệ não bộ, nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Ăn tỏi mỗi ngày có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS Thu Giang cho biết, một nghiên cứu năm 2019 với hơn 27.000 người cao tuổi Trung Quốc cho thấy, những người ăn tỏi từ năm lần mỗi tuần trở lên có nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn và xu hướng sống thọ hơn so với những người hiếm khi ăn tỏi.

Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng thực phẩm bổ sung từ tỏi có thể giúp cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ ngắn hạn. Các nhà khoa học cho rằng, các hợp chất sinh học trong tỏi giúp giảm viêm não, hạn chế tổn thương tế bào thần kinh, từ đó hỗ trợ duy trì chức năng não bộ khi tuổi tác tăng lên.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Một trong những yếu tố chính dẫn đến bệnh tim là xơ vữa động mạch - tình trạng mảng bám tích tụ trong thành mạch máu. Việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống được chứng minh có thể giúp làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Một nghiên cứu năm 2021 trên 4.329 người trưởng thành Trung Quốc cho thấy:

Người ăn tỏi sống 1 lần/tuần giảm 26% nguy cơ dày lớp nội mạc động mạch cảnh.

Người ăn tỏi sống 2–3 lần/tuần giảm 29% nguy cơ này.

Độ dày lớp nội mạc động mạch cảnh (cIMT) là chỉ số quan trọng giúp đánh giá sớm nguy cơ bệnh tim. Việc giảm cIMT cho thấy tỏi có vai trò tích cực trong bảo vệ hệ tim mạch, đặc biệt hữu ích với người trung niên và cao tuổi.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Trong dân gian, tỏi từ lâu đã được sử dụng khi cơ thể có dấu hiệu cảm lạnh hoặc nhiễm trùng. Khoa học hiện đại cũng cho thấy niềm tin này có cơ sở. Các hợp chất như allicin và diallyl sulfide trong tỏi có tác dụng: Kháng virus, kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa.

Những hợp chất này giúp ức chế các protein gây viêm, đồng thời tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch. Nhờ đó, tỏi có thể hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh phổ biến, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp và một số loại cúm - những bệnh thường gia tăng vào mùa đông.

Mẹo ăn tỏi để tối ưu lợi ích sức khỏe

Thêm tỏi nướng vào súp, mì, món xào

Pha nước ấm với tỏi băm, gừng, chanh và mật ong

Dùng bột tỏi làm gia vị

Trộn tỏi nướng vào khoai tây nghiền, hummus hoặc các loại sốt

Lưu ý , khi nấu, enzyme alliinase trong tỏi bị bất hoạt. Enzyme này giúp chuyển alliin thành allicin – hợp chất có lợi chính. Vì vậy, nếu nấu tỏi, nên băm hoặc nghiền tỏi và để yên khoảng 10 phút trước khi chế biến để tối đa hóa lợi ích sức khỏe.

(Tổng hợp)